Диабет 2 типа: по частоте мочеиспусканий в день можно определить диабет





"Здоровые люди обычно мочатся от четырех до семи раз в день, если они потребляют два литра жидкости в день. В более редких случаях диабетики могут мочиться намного больше, чем обычно. При редкой форме диабета, называемой несахарным диабетом, люди могут даже мочиться до 20 раз в день", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Обильное мочеиспускание не означает автоматически болезнь, поэтому не стоит беспокоиться, если в остальном вы чувствуете себя хорошо».