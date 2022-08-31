Диабет 2 типа: по частоте мочеиспусканий в день можно определить диабет
Известно, что диабет 2 типа заставляет людей мочиться чаще, чем обычно. Но какое количество мочеиспусканий в течение дня считается «нормальным»?
Диабет может быть диагностирован, когда уровень сахара в крови опасно высок. Во время диабета избыток сахара в крови попадает в мочу, выводя с собой много жидкости из организма. Массивная потеря жидкости из организма вызывает обезвоживание, которое вызывает у диабетиков жажду. Но когда пациент пьет больше, ему нужно больше мочиться.
"Здоровые люди обычно мочатся от четырех до семи раз в день, если они потребляют два литра жидкости в день. В более редких случаях диабетики могут мочиться намного больше, чем обычно. При редкой форме диабета, называемой несахарным диабетом, люди могут даже мочиться до 20 раз в день", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Но частое мочеиспускание не всегда означает диабет. Люди, которые потребляют более двух литров жидкости в день, могут быть более склонны к частому мочеиспусканию. Пациенты с высоким кровяным давлением или не связанными с этим проблемами с почками также могут больше мочиться.
«Обильное мочеиспускание не означает автоматически болезнь, поэтому не стоит беспокоиться, если в остальном вы чувствуете себя хорошо».
Большинство заболеваний можно легко выявить, просто поговорив с врачом общей практики, который организует дальнейшие анализы и лечение.
Ваша частота мочеиспускания может быть намного выше, если вы испытываете стресс. Исследования показали, что стресс связан с выработкой мочи. Однако, если частое мочеиспускание сочетается с другими симптомами диабета, вполне возможно, что у вас есть заболевание.
Симптомы, на которые следует обратить внимание, также включают нечеткость зрения, странное покалывание в руках и ногах и усталость.
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