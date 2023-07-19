Онколог Воробьев назвал 3 признака рака кости, которые часто не замечают

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Онколог Воробьев назвал 3 признака рака кости, которые часто не замечают


Рак костей — это редкая форма заболевания, симптомы которой легко принять за другие заболевания.


Первичный рак костей относится к раку, который начинается в костях, в отличие от вторичного рака костей, когда болезнь распространяется на кости. Одним из основных симптомов, как и следовало ожидать, является боль в костях.

«Боль, вызванная раком кости, обычно начинается с ощущения болезненности в пораженной кости. Это постепенно прогрессирует до постоянной боли или боли, которая приходит и уходит, которая продолжается ночью и в состоянии покоя. Любая кость может быть поражена, хотя рак костей чаще всего развивается в длинных костях ног или плеч», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.


Этот признак можно «ошибочно принять» за артрит у взрослых и нарастающую боль у детей и подростков.

Но есть три менее очевидных симптома, которые могут возникнуть.

Это:
  • Высокая температура
  • Необъяснимая потеря веса
  • Потливость, особенно ночью.
Врач рекомендует обратиться к врачу общей практики, если вас беспокоят какие-либо из этих симптомов или если вы испытываете усиление боли в костях.



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Это также может привести к другим симптомам, которые влияют на кости.

«Некоторые люди также испытывают отек и покраснение (воспаление) или замечают припухлость на пораженной кости или вокруг нее».

Если кость находится рядом с суставом, отек может затруднить использование сустава. Это может затруднить ходьбу, и вы можете ходить прихрамывая. В некоторых случаях рак может ослабить кость, заставив ее легко сломаться (сломаться) после незначительной травмы или падения».



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