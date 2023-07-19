Онколог Воробьев назвал 3 признака рака кости, которые часто не замечают

«Боль, вызванная раком кости, обычно начинается с ощущения болезненности в пораженной кости. Это постепенно прогрессирует до постоянной боли или боли, которая приходит и уходит, которая продолжается ночью и в состоянии покоя. Любая кость может быть поражена, хотя рак костей чаще всего развивается в длинных костях ног или плеч», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Высокая температура

Необъяснимая потеря веса

Потливость, особенно ночью.

«Некоторые люди также испытывают отек и покраснение (воспаление) или замечают припухлость на пораженной кости или вокруг нее».

Первичный рак костей относится к раку, который начинается в костях, в отличие от вторичного рака костей, когда болезнь распространяется на кости. Одним из основных симптомов, как и следовало ожидать, является боль в костях.Этот признак можно «ошибочно принять» за артрит у взрослых и нарастающую боль у детей и подростков.Но есть три менее очевидных симптома, которые могут возникнуть.Это:Врач рекомендует обратиться к врачу общей практики, если вас беспокоят какие-либо из этих симптомов или если вы испытываете усиление боли в костях.Это также может привести к другим симптомам, которые влияют на кости.Если кость находится рядом с суставом, отек может затруднить использование сустава. Это может затруднить ходьбу, и вы можете ходить прихрамывая. В некоторых случаях рак может ослабить кость, заставив ее легко сломаться (сломаться) после незначительной травмы или падения».Ранее МедикФорум писал о том, как сократить потребление калорий.

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