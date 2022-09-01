Жировая болезнь печени: пугающий признак, который указывает на самую тяжелую стадию болезни

"Одним из таких симптомов является рвота большим количеством крови. Это признак набухания вен в пищеводе (варикоз пищевода), который затем может разорваться и вызвать кровотечение. Это может быть признаком цирроза или рубцевания печени, что является наиболее тяжелой стадией заболевания печени", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Черный, смолистый или кровавый стул

легкомысленность

Потеря сознания в тяжелых случаях.

«При продолжающемся воспалении фиброз распространяется, захватывая все больше и больше ткани печени».

Скопление жидкости в брюшной полости (асцит)

Спутанность сознания, сонливость и невнятная речь (печеночная энцефалопатия)

Рак печени

Терминальная стадия печеночной недостаточности