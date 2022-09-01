Жировая болезнь печени: пугающий признак, который указывает на самую тяжелую стадию болезни
Как и при любом заболевании, обнаружение симптомов жировой болезни печени раньше, чем позже, дает вам больше шансов на успешное лечение. И хотя есть некоторые симптомы, которые вы могли бы связать с печенью, такие как желтуха (пожелтение кожи) и боль в животе, есть и другие, с которыми вы не можете столкнуться.
"Одним из таких симптомов является рвота большим количеством крови. Это признак набухания вен в пищеводе (варикоз пищевода), который затем может разорваться и вызвать кровотечение. Это может быть признаком цирроза или рубцевания печени, что является наиболее тяжелой стадией заболевания печени", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Другими симптомами разрыва вен пищевода являются:
- Черный, смолистый или кровавый стул
- легкомысленность
- Потеря сознания в тяжелых случаях.
Варикоз пищевода обычно не вызывает признаков и симптомов, если только он не кровоточит. Цирроз возникает после длительного периода воспаления печени. Цирроз печени возникает в ответ на повреждение печени, такое как воспаление при неалкогольном стеатогепатите (агрессивная форма жировой болезни печени).
Когда печень пытается остановить воспаление, она образует участки рубцевания (фиброз).
«При продолжающемся воспалении фиброз распространяется, захватывая все больше и больше ткани печени».
Если цирроз не остановить, он может привести к опуханию варикозно расширенных вен пищевода, а также к ряду других проблем, в том числе:
- Скопление жидкости в брюшной полости (асцит)
- Спутанность сознания, сонливость и невнятная речь (печеночная энцефалопатия)
- Рак печени
- Терминальная стадия печеночной недостаточности
На ранних стадиях жировая болезнь печени «обычно» не вызывает никаких признаков и симптомов. Однако, если они появятся, они, скорее всего, будут включать усталость и боль или дискомфорт в верхней правой части живота.
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