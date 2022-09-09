Популярные безалкогольные напитки связаны с высоким риском больного сердца

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Популярные безалкогольные напитки связаны с высоким риском больного сердца


Хотя лето ушло, насладиться охлажденным стаканом сладкого газированного напитка не так уж и просто. Любимые многими безалкогольные напитки являются популярным выбором, будь то кола или лимонад. Новое исследование предполагает, что хотя освежающие напитки очень приятны, определенный ингредиент, спрятанный в каждой бутылке, может повысить риск сердечных заболеваний.

Болезни сердца — это общий термин для состояний, которые сужают или закупоривают кровеносные сосуды. Ежегодно от этого заболевания умирает более 160 000 человек. К счастью, согласно науке, ваш риск можно изменить.

"Один неожиданный ингредиент, который может повысить риск заражения, скрыт в безалкогольных напитках — искусственных подсластителях. Независимо от того, пьете ли вы прямо из стакана или открываете банку, у вас, вероятно, есть безалкогольный напиток. Плохая новость заключается в том, что если вы перейдете на диету или облегченную версию, вы рискуете получить проблемы с сердцем", - говорит диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


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Исследователи рассматривали различные источники искусственных подсластителей, от напитков до столовых подсластителей. Основными подсластителями, включенными в исследование, были: аспартам, ацесульфам калия и сукралоза. Если эти подсластители кажутся вам знакомыми, это, вероятно, потому, что вы заметили их на обратной стороне вашего любимого безалкогольного напитка.


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"Аспартам был связан с более высоким риском цереброваскулярных событий, в то время как ацесульфам, калий и сукралоза были связаны с повышенным риском ишемической болезни сердца", - объясняет Пономарева.


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