Популярные безалкогольные напитки связаны с высоким риском больного сердца

"Один неожиданный ингредиент, который может повысить риск заражения, скрыт в безалкогольных напитках — искусственных подсластителях. Независимо от того, пьете ли вы прямо из стакана или открываете банку, у вас, вероятно, есть безалкогольный напиток. Плохая новость заключается в том, что если вы перейдете на диету или облегченную версию, вы рискуете получить проблемы с сердцем", - говорит диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Аспартам был связан с более высоким риском цереброваскулярных событий, в то время как ацесульфам, калий и сукралоза были связаны с повышенным риском ишемической болезни сердца", - объясняет Пономарева.