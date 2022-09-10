Онкология: помидоры и арбузы снижает риск рака на 10%

"Появляется все больше доказательств того, что выбор образа жизни может помочь предотвратить болезнь. Одним из таких вариантов является употребление в пищу продуктов, содержащих ликопин", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.





"На протяжении многих лет накапливались данные, свидетельствующие о том, что употребление в пищу продуктов, содержащих ликопин, связано с более низким риском развития рака простаты. У людей, которые потребляли большее количество ликопина в своем рационе, риск развития рака простаты был на 11% ниже, чем у тех, кто ел меньше всего", - объясняет врач.