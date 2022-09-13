Долголетие: противораковый напиток, который значительно снижает уровень холестерина

58 Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/1581484/
Долголетие: противораковый напиток, который значительно снижает уровень холестерина


Сильнодействующий зеленый напиток может увеличить вашу продолжительность жизни благодаря своим противораковым и снижающим уровень холестерина свойствам.

Хотя не существует гарантированного рецепта продления жизни, один из важнейших шагов заключается в предотвращении предшественников хронических заболеваний. К счастью, согласно исследованиям, согревающий напиток делает это с энтузиазмом.

Хронические заболевания, в том числе рак и болезни сердца, представляют собой серьезную угрозу долголетию. Тем не менее, определенный тип зеленого чая может воздвигнуть барьер против этих "двух преступников".


Высокий холестерин: этот напиток помжет снизить уровень холестерина на 30%


"Зеленый чай мате способен значительно снизить скорость пролиферации раковых клеток. Это натуральный продукт, используемый в качестве пищевой добавки с большим потенциалом для целого ряда процедур. Но молекулярный механизм, лежащий в основе всего этого, остается в значительной степени неизвестным. Предполагается, он препятствует «заправке» раковых клеток, поэтому они становятся интерактивными и умирают", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


Как прожить дольше: антивозрастной продукт, регулирующий уровень холестерина и артериальное давление


Одним из антиоксидантов, содержащихся в зеленом напитке, является так называемый катехин. Напиток также способен снизить уровень «плохого» холестерина на 2,19 мг/дл.


Ранее МедикФорум писал о том, какие болезни скрываются за повышенным аппетитом.
Читать MedikForum.ru в
Целебный напиток, который значительно снижает уровень холестерина - исследование
Повышенный холестерин: добавки с магнием и зеленым чаем помогают снизить уровень холестерина
Повышенный холестерин: зеленый чай может «значительно» снизить уровень плохого холестерина
Теги : долголетие, польза мате, снижение холестерина