Долголетие: противораковый напиток, который значительно снижает уровень холестерина

"Зеленый чай мате способен значительно снизить скорость пролиферации раковых клеток. Это натуральный продукт, используемый в качестве пищевой добавки с большим потенциалом для целого ряда процедур. Но молекулярный механизм, лежащий в основе всего этого, остается в значительной степени неизвестным. Предполагается, он препятствует «заправке» раковых клеток, поэтому они становятся интерактивными и умирают", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Хотя не существует гарантированного рецепта продления жизни, один из важнейших шагов заключается в предотвращении предшественников хронических заболеваний. К счастью, согласно исследованиям, согревающий напиток делает это с энтузиазмом.Хронические заболевания, в том числе рак и болезни сердца, представляют собой серьезную угрозу долголетию. Тем не менее,Одним из антиоксидантов, содержащихся в зеленом напитке, является так называемый катехин. Напиток также способен снизить уровень «плохого» холестерина на 2,19 мг/дл.Ранее МедикФорум писал о том, какие болезни скрываются за повышенным аппетитом.