Долголетие: противораковый напиток, который значительно снижает уровень холестерина
Сильнодействующий зеленый напиток может увеличить вашу продолжительность жизни благодаря своим противораковым и снижающим уровень холестерина свойствам.
Хотя не существует гарантированного рецепта продления жизни, один из важнейших шагов заключается в предотвращении предшественников хронических заболеваний. К счастью, согласно исследованиям, согревающий напиток делает это с энтузиазмом.
Хронические заболевания, в том числе рак и болезни сердца, представляют собой серьезную угрозу долголетию. Тем не менее, определенный тип зеленого чая может воздвигнуть барьер против этих "двух преступников".
"Зеленый чай мате способен значительно снизить скорость пролиферации раковых клеток. Это натуральный продукт, используемый в качестве пищевой добавки с большим потенциалом для целого ряда процедур. Но молекулярный механизм, лежащий в основе всего этого, остается в значительной степени неизвестным. Предполагается, он препятствует «заправке» раковых клеток, поэтому они становятся интерактивными и умирают", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
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Одним из антиоксидантов, содержащихся в зеленом напитке, является так называемый катехин. Напиток также способен снизить уровень «плохого» холестерина на 2,19 мг/дл.
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