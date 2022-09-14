Онколог Воробьев: аспирин «уменьшает некоторые виды рака»

"В 2021 году был проведен метаанализ аспирина. Мы знаем, что это противовоспалительное средство, оно уменьшает воспаление по всему телу. Мы используем его для снижения температуры. А еще он разжижает кровь, поэтому мы даем его пациентам, у которых были сердечные приступы. Как показал метаанализ, в котором оценивалось влияние аспирина, он делает три вещи. Он уменьшает некоторые виды рака, снижает распространение рака, а также снижает риск смерти людей от рака", - говорит онколог Андрей Воробьев, комментируя специально для МедикФорум.

Между здоровой диетой и физическими упражнениями существуют различные вмешательства, которые могут помочь снизить риск смертельного заболевания. Однако новое исследование предполагает, что предотвратить рак можно так же просто, как принять аспирин.Врач также добавил, чтоИсследователи также определили ключевые механизмы, в том числе уменьшение воспаления, связанного с раком, и аномальное свертывание крови, которые могут объяснить эффект.На самом деле, ряд исследований в обзоре показал, что аспирин может повысить шансы на выживание при раке примерно на 20 процентов. Тем не менее, команда также подчеркнула, что в настоящее время необходимы дополнительные доказательства, поскольку результаты сильно различаются между испытаниями.Ранее МедикФорум писал о пользе черного чая.