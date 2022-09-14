Обучение игре на фортепьяно в раннем пожилом возрасте, может отсрочить деменцию





"Всего шесть месяцев обучения игре на фортепиано могут положительно повлиять на мозг и замедлить дегенерацию области, известной как свод. Свод — это часть мозга, отвечающая за память, и считается, что она играет ключевую роль в когнитивных способностях человека; именно на эту область, по словам ученых, могла влиять игра на фортепиано. Обучение игре на фортепиано кажется многообещающим занятием для стабилизации микроструктуры белого вещества в своде, поскольку оно адаптивно, доставляет удовольствие и само по себе полезно", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.