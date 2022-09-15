Врач Андреева: гранат может предотвратить возникновение артрита

«Исследования показали, что плоды граната богаты биологически активными соединениями, такими как полифенолы, антоцианы, флавоноиды и т. д. Использование гранатового сока становится все более популярным из-за его высокого содержания антиоксидантов и, как известно, помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Результаты продемонстрировали, что пероральное введение экстракта граната на модели мышей с воспалительным артритом защищает суставы от воспалительного артрита. Они показали, что потребление POMx потенциально задерживает начало и снижает частоту воспалительного артрита у мышей».

Припухлость

Чувствительность

Скрежет или треск при движении пораженных суставов