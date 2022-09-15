Врач Андреева: гранат может предотвратить возникновение артрита
Исследователи обнаружили, что экстракт граната может отсрочить начало и снизить частоту воспалительного артрита у мышей.
Употребление фруктов имеет много преимуществ для здоровья. Часто фрукты богаты витаминами, оставаясь низкокалорийными. И, в частности, есть один фрукт, который может помочь, когда речь идет о заболевании, от которого страдают почти девять миллионов британцев.
Остеоартрит является наиболее распространенной формой артрита. Он разрушает гладкую хрящевую оболочку сустава, затрудняя движение и приводя к боли и скованности. В основном поражает суставы рук, колени, позвоночник и бедра.
Плоды граната используются в традиционной медицине для лечения пациентов с высоким кровяным давлением, высоким уровнем глюкозы, высоким уровнем холестерина, окислительным стрессом и воспалительной активностью.
«Исследования показали, что плоды граната богаты биологически активными соединениями, такими как полифенолы, антоцианы, флавоноиды и т. д. Использование гранатового сока становится все более популярным из-за его высокого содержания антиоксидантов и, как известно, помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Исследование показало, что стандартизированный экстракт плодов граната очень эффективен в бережном отношении к хрящам человека и не токсичен для клеток хрящей человека.
«Результаты продемонстрировали, что пероральное введение экстракта граната на модели мышей с воспалительным артритом защищает суставы от воспалительного артрита. Они показали, что потребление POMx потенциально задерживает начало и снижает частоту воспалительного артрита у мышей».
Гранат или соединения, полученные из граната, могут найти новое терапевтическое применение для лечения остеоартрита и других дегенеративных/воспалительных заболеваний.
Общие симптомы остеоартрита включают в себя:
- Припухлость
- Чувствительность
- Скрежет или треск при движении пораженных суставов
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