Маринованные овощи связаны с повышением риска развития рака на 50%
Ассоциация с раком желудка была основана на метаанализе 14 исследований.
Хорошо известно, что раковые новообразования связаны с неверными решениями относительно образа жизни. О вреде курения, например, едва ли нужно упоминать. Что может стать неожиданностью для многих, так это ссылка на маринованные овощи.
"Диеты с высоким содержанием консервированных соленых продуктов, таких как маринованные овощи, связаны с повышенным риском рака желудка. Телу действительно нужно некоторое количество натрия, но в большинстве случаев мы получаем все наши потребности в натрии из продуктов питания естественным образом. Нет необходимости добавлять соль в пищу. Было бы неплохо перейти на диету с низким содержанием соли и вместо этого попробовать приправлять пищу травами и специями", - говорит гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.
Широко известно, что потребление овощей способствует снижению риска развития рака желудка, также известного как рак желудка.
Тем не менее, уровень заболеваемости раком желудка остается высоким как среди японцев, так и среди корейцев, даже несмотря на то, что они потребляют большое количество овощей. Ученые исследовали это несоответствие, чтобы попытаться понять, что происходит. Японцы и корейцы в основном потребляют переработанные овощи, такие как вареные, соленые или маринованные, а не свежие овощи.
Чтобы определить, влияет ли потребление свежих и маринованных овощей на риск развития рака желудка у японцев и корейцев по-разному, исследователи провели метаанализ опубликованных эпидемиологических отчетов.
"Исследователи заметили, что высокое потребление свежих овощей значительно снижает риск развития рака желудка. Но высокое потребление маринованных овощей было значительно связано с повышенным риском рака желудка".
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