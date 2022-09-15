Маринованные овощи связаны с повышением риска развития рака на 50%

"Диеты с высоким содержанием консервированных соленых продуктов, таких как маринованные овощи, связаны с повышенным риском рака желудка. Телу действительно нужно некоторое количество натрия, но в большинстве случаев мы получаем все наши потребности в натрии из продуктов питания естественным образом. Нет необходимости добавлять соль в пищу. Было бы неплохо перейти на диету с низким содержанием соли и вместо этого попробовать приправлять пищу травами и специями", - говорит гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

"Исследователи заметили, что высокое потребление свежих овощей значительно снижает риск развития рака желудка. Но высокое потребление маринованных овощей было значительно связано с повышенным риском рака желудка".