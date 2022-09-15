Высокий холестерин: опасный симптом, появляющийся во время отдыха

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боль в ногах

Хотя высокий уровень холестерина не часто проявляется какими-то предупредительными признаками, один его симптом может появиться в ноге, когда человек отдыхает.

Высокий уровень холестерина часто называют «тихим убийцей», потому что его накопление происходит незаметно. Однако некоторые симптомы все же могут появляться, когда жировое вещество накапливается в артериях. В значительном избытке холестерин может способствовать образованию бляшек внутри артерий, которые начинают сужаться, ограничивая кровоток. Когда кровеносные артерии подвергаются такой закупорке холестерином, могут пострадать ноги, об этом в комментарии для «МедикФорум» напомнила терапевт Тамара Ильинская.

По словам врача, ограниченный приток крови к ногам иногда может привести к состоянию, известному как критическая ишемия конечностей. Она может «заявить» о себе болезненными симптомами во время отдыха.

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«Одним из признаков критической ишемии конечностей является сильная и жгучая боль в ногах и ступнях, способная ощущаться даже при отдыхе», - заметила Ильинская.

Помимо болевого  синдрома во время отдыха данная патология также может вызывать другие симптомы, изменяющие состояние конечностей.
  • Кожа становится бледной, блестящей, гладкой и сухой
  • На ступнях и голенях возникают незаживающие язвы.
  • Происходит потеря мышечной массы в ногах.
  • Кожа на пальцах ног или нижних конечностях становится холодной и онемевшей, краснеет, затем чернеет, начинает опухать, выделять гной, вызывая сильную боль.
Все перечисленные симптомы – это очень серьезный повод для обращения к врачу. Критическая ишемия конечностей требует немедленного лечения, в некоторых случаях может потребоваться ампутация.

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