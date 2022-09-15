Высокий холестерин: опасный симптом, появляющийся во время отдыха

«Одним из признаков критической ишемии конечностей является сильная и жгучая боль в ногах и ступнях, способная ощущаться даже при отдыхе», - заметила Ильинская.

Кожа становится бледной, блестящей, гладкой и сухой

На ступнях и голенях возникают незаживающие язвы.

Происходит потеря мышечной массы в ногах.

Кожа на пальцах ног или нижних конечностях становится холодной и онемевшей, краснеет, затем чернеет, начинает опухать, выделять гной, вызывая сильную боль.