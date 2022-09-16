Живите дольше: простое дополнение диеты грецкими орехами приводит к долголетию
Не секрет, что диета влияет на продолжительность жизни, но не все продукты одинаково полезны. Новые данные свидетельствуют о том, что один диетический источник может быть одним из наиболее подходящих для предотвращения сердечных заболеваний.
Диеты для долголетия обычно делают упор на продукты, богатые антиоксидантами, чтобы защитить организм от окислительного повреждения. Однако для здорового старения необходимо также поддерживать нормальный индекс массы тела, окружность талии, артериальное давление и уровень триглицеридов.
"Результаты нового исследования показывают, что грецкие орехи могут помочь достичь всего вышеперечисленного. Уникальное сочетание грецких орехов может объяснить их широкомасштабные последствия для здоровья. У тех, кто ест грецкие орехи, уникальный фенотип тела, который несет в себе другие положительные последствия для здоровья, такие как улучшение качества питания, особенно когда они начинают есть грецкие орехи с раннего возраста до среднего возраста", - говорит диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Это важно, поскольку риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, ожирение и диабет, имеет тенденцию к увеличению в среднем возрасте.
Выводы были сделаны в ходе анализа данных более чем 3023 других здоровых взрослых в возрасте от 19 до 30 лет.
Все участники сообщали о своей диете не менее трех раз на протяжении всего исследования; исходно, через семь лет и через 20 лет. Участники были идентифицированы как «потребители грецких орехов», «потребители других орехов» или «не потребители орехов» для оценки взаимосвязи с другими факторами риска.
"У тех, кто ел грецкие орехи, были более высокие показатели физической активности, по самооценке, чем у других потребителей орехов и без орехов".
По сравнению с потребителями орехов регулярное потребление грецких орехов было связано с:
- Низкий индекс массы тела
- Нормальный обхват талии
- Пониженное кровяное давление
- Снижение уровня триглицеридов в крови
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