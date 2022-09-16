Живите дольше: простое дополнение диеты грецкими орехами приводит к долголетию

"Результаты нового исследования показывают, что грецкие орехи могут помочь достичь всего вышеперечисленного. Уникальное сочетание грецких орехов может объяснить их широкомасштабные последствия для здоровья. У тех, кто ест грецкие орехи, уникальный фенотип тела, который несет в себе другие положительные последствия для здоровья, такие как улучшение качества питания, особенно когда они начинают есть грецкие орехи с раннего возраста до среднего возраста", - говорит диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"У тех, кто ел грецкие орехи, были более высокие показатели физической активности, по самооценке, чем у других потребителей орехов и без орехов".

Низкий индекс массы тела

Нормальный обхват талии

Пониженное кровяное давление

Снижение уровня триглицеридов в крови