Тромбы: 5 продуктов, которые «препятствуют движению крови» — кардиолог

"Некоторые продукты могут вызвать затяжное воспаление, которое может настроить организм на серьезное заболевание. Это, в свою очередь, может препятствовать правильному движению крови или препятствовать ее свертыванию. Проще говоря, те же самые продукты, которые вызывают накопление бляшек в кровеносных сосудах, могут увеличить риск ТГВ", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Рафинированные/обработанные продукты, такие как белый хлеб, белый рис, полуфабрикаты и фаст-фуд, выпечка, крекеры, картофель фри

Газированные и другие сладкие напитки

Конфеты

Трансжиры, такие как маргарин

Красное и переработанное мясо