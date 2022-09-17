Тромбы: 5 продуктов, которые «препятствуют движению крови» — кардиолог
Исследователи предупреждают, что продукты, которые способствуют накоплению бляшек в артериях, также могут предрасполагать организм к другим заболеваниям через воспаление. Со временем они могут начать мешать механизмам свертывания крови в организме и проложить путь к тромбозу глубоких вен.
Тромбоз глубоких вен (ТГВ) характеризуется стационарным тромбом, который обычно образуется в нижних конечностях. Это становится смертельным, если сгусток отрывается и путешествует по кровотоку. Как и при всех состояниях, профилактика предпочтительнее лечения, особенно для пациентов с высоким риском. Лучше всего избегать пяти продуктов, которые могут помешать механизмам свертывания крови.
Воспаление — это способ заживления повреждений клеток от случайных захватчиков в организме.
"Некоторые продукты могут вызвать затяжное воспаление, которое может настроить организм на серьезное заболевание. Это, в свою очередь, может препятствовать правильному движению крови или препятствовать ее свертыванию. Проще говоря, те же самые продукты, которые вызывают накопление бляшек в кровеносных сосудах, могут увеличить риск ТГВ", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Всем, кто хочет снизить риск ТГВ, «держаться подальше» от:
- Рафинированные/обработанные продукты, такие как белый хлеб, белый рис, полуфабрикаты и фаст-фуд, выпечка, крекеры, картофель фри
- Газированные и другие сладкие напитки
- Конфеты
- Трансжиры, такие как маргарин
- Красное и переработанное мясо
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