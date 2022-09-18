Недостаток белка снижает дофамин и влияет на ваше психическое здоровье - симптомы

«Недавние исследования неожиданно обнаружили, что белок и психическое здоровье могут быть связаны. Это связано с высоким уровнем дофамина, который помогает контролировать регуляцию крови в мозгу. Белок сложнее, чем некоторые могут себе представить, он состоит из аминокислот, которые помогают восстанавливать мышечные волокна. Есть девять незаменимых аминокислот, которые нам необходимо получать с пищей, потому что организм не может их производить», - говорит диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Комбинации включают; запеченная фасоль на цельнозерновых тостах или хумус с цельнозерновой лепешкой питта. Удобным способом приема белка могут быть батончики, такие как протеиновые батончики».

Отсутствие мотивации

Чувство усталости

Неспособность сосредоточиться

Чувство уныния или беспокойства

Больше не испытывает удовольствия от ранее приятных переживаний

Чувство депрессии или безнадежности

Низкое половое влечение

Испытываете проблемы со сном или беспокойный сон