Недостаток белка снижает дофамин и влияет на ваше психическое здоровье - симптомы
Белок состоит из молекул, жизненно важных для нашего организма, называемых аминокислотами, и эти аминокислоты могут определять, страдаем ли мы от плохого настроения или депрессии.
Наша диета играет огромную роль в том, как функционирует наш организм. Без определенных питательных веществ мы можем стать дефицитными, что может привести к болезням. И то, что мы едим, также может иметь решающее влияние на наше психическое благополучие.
«Недавние исследования неожиданно обнаружили, что белок и психическое здоровье могут быть связаны. Это связано с высоким уровнем дофамина, который помогает контролировать регуляцию крови в мозгу. Белок сложнее, чем некоторые могут себе представить, он состоит из аминокислот, которые помогают восстанавливать мышечные волокна. Есть девять незаменимых аминокислот, которые нам необходимо получать с пищей, потому что организм не может их производить», - говорит диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Девять аминокислот — это гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан и валин.
Продукты животного происхождения содержат все девять (например, мясо, яйца, молочные продукты), тогда как растительные источники необходимо комбинировать, чтобы получить полноценный белок.
Диетолог поделилась примерами некоторых способов включить в свой рацион «полноценный белок», если вы не едите продукты животного происхождения.
«Комбинации включают; запеченная фасоль на цельнозерновых тостах или хумус с цельнозерновой лепешкой питта. Удобным способом приема белка могут быть батончики, такие как протеиновые батончики».
Симптомы дефицита дофамина включают:
- Отсутствие мотивации
- Чувство усталости
- Неспособность сосредоточиться
- Чувство уныния или беспокойства
- Больше не испытывает удовольствия от ранее приятных переживаний
- Чувство депрессии или безнадежности
- Низкое половое влечение
- Испытываете проблемы со сном или беспокойный сон
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