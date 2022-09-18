Кардиолог Варфоломеев: выпадение волос может быть признаком атеросклероза

«Бляшки — это "восковой" материал, состоящий из холестерина и других веществ. Когда у вас слишком много бляшек, ваши артерии могут сужаться и ограничивать кровоток», - говорит Врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Одним из признаков, который может выявить КИК, является выпадение волос на ногах и ступнях. Кожа в этой области также может выглядеть гладкой, блестящей или очень сухой. КИК является чрезвычайно серьезным осложнением, которое может быть сложным для лечения", - объясняет кардиолог.

Сильная жгучая боль в ногах и ступнях, которая продолжается даже во время отдыха.

Незаживающие раны и язвы (открытые язвы) на ступнях и голенях.

Потеря мышечной массы в ногах.

Кожа на пальцах ног или нижних конечностях становится холодной и онемевшей, краснеет, а затем чернеет и/или начинает опухать и выделять гной, вызывая сильную боль (гангрена).