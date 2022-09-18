Кардиолог Варфоломеев: выпадение волос может быть признаком атеросклероза
Выпадение волос в определенной области может указывать на накопление холестерина в артериях, несмотря на отсутствие признаков, связанных с жировым веществом.
Высокий уровень холестерина часто является нежелательным следствием неправильного образа жизни. Когда вы не лечите виновника ожирения, он может накапливаться в артериях, вызывая симптомы. Одним из явных признаков этого накопления может быть выпадение волос.
Со временем высокий уровень холестерина способствует процессу, называемому атеросклерозом, который описывает накопление бляшек в артериях.
«Бляшки — это "восковой" материал, состоящий из холестерина и других веществ. Когда у вас слишком много бляшек, ваши артерии могут сужаться и ограничивать кровоток», - говорит Врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Хотя симптомы этого процесса могут не проявляться до тех пор, пока они не проявятся, одной из частей вашего тела, которая может содержать подсказки, являются ваши ноги.
Когда ваши артерии сужаются и кровоток ограничивается, ваши ноги, а также волосы, растущие в этой области, могут получить удар. Этот ограниченный кровоток в ногах иногда может привести к состоянию, известному как критическая ишемия конечностей (КИК).
"Одним из признаков, который может выявить КИК, является выпадение волос на ногах и ступнях. Кожа в этой области также может выглядеть гладкой, блестящей или очень сухой. КИК является чрезвычайно серьезным осложнением, которое может быть сложным для лечения", - объясняет кардиолог.
Помимо изменений на коже, это состояние также может вызывать признаки, в том числе:
- Сильная жгучая боль в ногах и ступнях, которая продолжается даже во время отдыха.
- Незаживающие раны и язвы (открытые язвы) на ступнях и голенях.
- Потеря мышечной массы в ногах.
- Кожа на пальцах ног или нижних конечностях становится холодной и онемевшей, краснеет, а затем чернеет и/или начинает опухать и выделять гной, вызывая сильную боль (гангрена).
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