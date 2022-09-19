Диабет: чай снижает риск, но «только в больших дозах» — вот сколько нужно пить

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Диабет: чай снижает риск, но «только в больших дозах» — вот сколько нужно пить


Хотя последние научные данные подтверждают, что чай может защитить от диабета 2 типа, они предполагают, что он полезен для снижения риска заболевания «только в высоких дозах».

Ранее исследования подтвердили, что фитохимические вещества чая могут оказывать антидиабетическое действие. Некоторые исследования объясняют это значительным снижением уровня сахара в крови, в то время как другие продемонстрировали повышение чувствительности организма к инсулину. Согласно новым данным, наибольшее снижение риска диабета, вероятно, произойдет при употреблении четырех чашек чая в день.

Потребление черного чая, древесного чая и улуна связано с более низким риском развития диабета 2 типа.


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"Употребление не менее четырех чашек в день связано с 17-процентным снижением риска развития диабета 2 типа. Люди могут сделать что-то простое, например, выпивать четыре чашки чая в день, чтобы потенциально снизить риск развития диабета 2 типа", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


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Давно известно, что чай содержит множество антиоксидантов, противовоспалительных и антиканцерогенных соединений.

Однако остается менее ясным, какое из этих соединений обеспечивает защиту от диабета 2 типа, поскольку исследования, исследующие эту связь, дали противоречивые результаты. Роль дозировки была упущенным из виду фактором в существующих исследованиях, но последние результаты показывают, что она имеет большое значение.



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