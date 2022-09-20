Высокий холестерин: лук снижает уровень «плохого» холестерина более чем на 20%

"Новые исследования доказывают необходимость употребления красного лука. Уникальное действие овоща может уменьшить сердечные заболевания, сохраняя «хороший холестерин» и удаляя «плохой холестерин» из организма. «Хороший» тип противостоит вредному воздействию холестерина ЛПНП, собирая его и транспортируя в печень, где он вымывается", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

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