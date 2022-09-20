Высокий холестерин: лук снижает уровень «плохого» холестерина более чем на 20%

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Высокий холестерин: лук снижает уровень «плохого» холестерина более чем на 20%


Было показано, что дешевый овощ вызывает резкое падение уровня холестерина ЛПНП в течение четырех-восьми недель после употребления.

Высокий уровень холестерина означает, что в вашей крови слишком много холестерина — воскообразного вещества, вырабатываемого печенью. Тип, о котором следует беспокоиться, - это холестерин ЛПНП, который обычно называют «плохим» холестерином, потому что он цепляется за стенки ваших артерий. К счастью, вы можете добиться заметного снижения уровня холестерина ЛПНП, пересмотрев свой рацион.

"Новые исследования доказывают необходимость употребления красного лука. Уникальное действие овоща может уменьшить сердечные заболевания, сохраняя «хороший холестерин» и удаляя «плохой холестерин» из организма. «Хороший» тип противостоит вредному воздействию холестерина ЛПНП, собирая его и транспортируя в печень, где он вымывается", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


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Ученые обнаружили, что у групп, которых кормили луковой пудрой, наблюдалось снижение уровня «плохого холестерина» (липопротеинов низкой плотности или ЛПНП), в то же время сохраняя высокий уровень «хорошего холестерина» (липопротеинов высокой плотности или ЛПВП).

На четвертой и восьмой неделе уровень холестерина в группе OP-5 снизился на 11,2% и 20,3% по сравнению с контрольной группой.

Хотя было показано, что лук обладает различной биологической активностью, например, является антибиотиком и противодиабетическим средством, химия лука была предметом многих исследований.


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Для снижения холестерина Строков также рекомендует следующие продукты:
  • Жирная рыба, такая как скумбрия и лосось
  • Коричневый рис, хлеб и макароны
  • Орехи и семена
  • Фрукты и овощи

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