Эндокринолог Антонина Гуреева: холодная погода помогает в борьбе с диабетом 2 типа

"Исследования показали, что бурый жир может играть важную роль в снижении уровня глюкозы в крови и улучшении чувствительности к инсулину у людей, помогая им снизить резистентность к инсулину и риск развития диабета. Воздействие холодного воздуха может помочь в лечении диабета 2 типа. Бурый жир может играть важную роль в снижении уровня глюкозы в крови и улучшении чувствительности к инсулину у людей, помогая им снизить резистентность к инсулину и риск развития диабета", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

В чем разница между бурым жиром и белым жиром?

«Когда нам холодно, мы можем активировать наш бурый жир, потому что он сжигает энергию и выделяет тепло, чтобы защитить нас. Кроме того, мышцы могут механически сокращаться или дрожать, тем самым выделяя тепло. Поскольку у человека значительно больше мышц, чем бурого жира, дрожь может сжигать больше калорий и выделять больше тепла».