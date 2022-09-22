Эндокринолог Антонина Гуреева: холодная погода помогает в борьбе с диабетом 2 типа
Диабет - состояние, которое необходимо тщательно контролировать с помощью диеты. Однако, как утверждает врач, можно контролировать с помощью входящего более прохладного воздуха.
Смена времен года может помочь людям с этим заболеванием.
"Исследования показали, что бурый жир может играть важную роль в снижении уровня глюкозы в крови и улучшении чувствительности к инсулину у людей, помогая им снизить резистентность к инсулину и риск развития диабета. Воздействие холодного воздуха может помочь в лечении диабета 2 типа. Бурый жир может играть важную роль в снижении уровня глюкозы в крови и улучшении чувствительности к инсулину у людей, помогая им снизить резистентность к инсулину и риск развития диабета", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Бурый жир — это тип жира, который тело использует, чтобы согреться, когда становится холодно, часто этот тип жира образуется зимой, когда температура падает.
Воздействие холода, последующая дрожь и этот коричневый жир могут помочь в лечении диабета 2 типа.
В чем разница между бурым жиром и белым жиром?
Белый жир образуется вокруг внутренних органов и увеличивает риск сердечных заболеваний. В то время как организм нуждается в той или иной форме бурого жира, ему нужно как можно меньше белого жира.
Бурый жир — это метаболическая система обогрева внутри нашего тела, сжигающая калории. Это генерирует тепло и предотвращает отложение калорий в виде обычного белого жира. Бурый жир активируется во время холода и когда мы едим, но его активность меньше у пожилых людей и у людей с ожирением и диабетом.
«Когда нам холодно, мы можем активировать наш бурый жир, потому что он сжигает энергию и выделяет тепло, чтобы защитить нас. Кроме того, мышцы могут механически сокращаться или дрожать, тем самым выделяя тепло. Поскольку у человека значительно больше мышц, чем бурого жира, дрожь может сжигать больше калорий и выделять больше тепла».
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