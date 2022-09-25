5 ключевых советов, как жить дольше в пожилом возрасте от терапевта Андреевой

«Такие продукты, как орехи, фрукты, овощи, цельнозерновые и другие растительные продукты, содержат питательные вещества и антиоксиданты, необходимые для организма. Исследования показали, что некоторые из этих продуктов могут снизить риск развития рака, сердечных заболеваний и других заболеваний, что улучшит качество вашей жизни», - говорит Андреева.

«Ограничение количества потребляемого алкоголя может иметь многочисленные преимущества для вашего здоровья и снизить вероятность развития ряда проблем со здоровьем. Исследования показали, что сокращение потребления алкоголя может снизить риск преждевременной смерти примерно на 18 процентов».

«Исследования показали, что 15 минут упражнений каждый день могут добавить к вашей жизни еще три года. А также риск преждевременной смерти снижается примерно на четыре процента за каждые 15 минут перенесенных упражнений».

Ешьте здоровую растительную пищу

Контролируйте свои калории

Будьте активны

Уменьшите потребление алкоголя

Создайте сильную рутину сна