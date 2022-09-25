5 ключевых советов, как жить дольше в пожилом возрасте от терапевта Андреевой
Как можно прожить дольше с хорошим здоровьем?
Врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум рекомендует пять ключевых действий, которые помогут увеличить продолжительность жизни, начиная с употребления растительной пищи.
«Такие продукты, как орехи, фрукты, овощи, цельнозерновые и другие растительные продукты, содержат питательные вещества и антиоксиданты, необходимые для организма. Исследования показали, что некоторые из этих продуктов могут снизить риск развития рака, сердечных заболеваний и других заболеваний, что улучшит качество вашей жизни», - говорит Андреева.
Андреева также советует «следить за калориями», так как ожирение может быть фактором риска многих заболеваний, включая диабет 2 типа и болезни сердца. Мужчинам потреблять 2500 калорий в день для поддержания своего веса, в то время как женщинам следует потреблять 2000 калорий каждый день.
Потеря веса может быть достигнута путем сжигания большего количества калорий, чем вы потребляете каждый день.
Возьмем, к примеру, алкоголь, который может быть полон калорий, не имеющих никакой питательной ценности.
«Ограничение количества потребляемого алкоголя может иметь многочисленные преимущества для вашего здоровья и снизить вероятность развития ряда проблем со здоровьем. Исследования показали, что сокращение потребления алкоголя может снизить риск преждевременной смерти примерно на 18 процентов».
И при этом Андреева предлагает вам «сохранять активность», чтобы предотвратить болезнь.
«Исследования показали, что 15 минут упражнений каждый день могут добавить к вашей жизни еще три года. А также риск преждевременной смерти снижается примерно на четыре процента за каждые 15 минут перенесенных упражнений».
Еще один совет от Андреевой — «создайте крепкий режим сна», чтобы увеличить продолжительность жизни.
Пять советов для долголетия:
- Ешьте здоровую растительную пищу
- Контролируйте свои калории
- Будьте активны
- Уменьшите потребление алкоголя
- Создайте сильную рутину сна
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