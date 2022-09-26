Ковид напрямую заражает жир — ожирение является «фактором риска»

"Избыточный вес или ожирение также способствовали «плохим исходам COVID-19» для пациентов, например, им чаще требовался вентилятор для дыхания. Ученые обнаружили, что может быть более прямая причина того, как Covid влияет на людей с избыточным весом. SARS-CoV-2 может инфицировать жировую ткань человека. Исследование включало заражение жировой ткани, взятой у 22 пациентов, перенесших операции штаммом в лаборатории. Конкретный штамм коронавируса может напрямую заражать жировую ткань", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Многие люди всех возрастов и с различным состоянием здоровья заразились COVID-19 с начала пандемии. Хотя это влияет на людей по-разному, существует ряд известных факторов, повышающих риск более сложного выздоровления. К ним относятся избыточный вес, который является фактором риска многих проблем со здоровьем.Это запускает цикл репликации вируса в адипоцитах (резидентных жировых клетках) и приводит к воспалению иммунных клеток, расположенных в жировой ткани. В свою очередь, ранее неинфицированные клетки в ткани также могут воспаляться.Восприимчивость жировой ткани к инфекции SARS-CoV-2 может играть роль в превращении ожирения в фактор риска COVID-19.Инфицированная жировая ткань выделяет именно те воспалительные химические вещества, которые вы видите в крови пациентов с тяжелой формой Covid. Разумно предположить, что наличие большого количества инфицированного жира может способствовать общему воспалительному профилю тяжелобольных пациентов с COVID-19.Наше сердце и почки, окружены жировой тканью и могут быть неблагоприятно затронуты воспалением тканей.Ранее МедикФорум писал о главных продуктах осени.