Названы симптомы забитых бляшками кровеносных сосудов

«При боли в груди дискомфорт может также появиться в области челюсти, шеи, плеч или рук», - отмечают врачи.

Ведущей причиной смертности во всем мире являются сердечно-сосудистые заболевания, и реагировать на них следует как можно раньше. Одна из главных кардиопатологий – ишемическая болезнь сердца – возникает в связи с появление и размножением в сосудах и артериях атером, бляшек, формируемых из излишков холестерина, кальция, других веществ.Некоторые симптомы могут говорить, что кровеносные сосуды забиты бляшками, об этом сообщает ряд изданий.В частности, не следует игнорировать болевые ощущения в груди и сбивчивое дыхание – эти симптомы возникают из-за ухудшения кровоснабжения сердца и легких, ослабления их функции.Постоянная усталость, приступы головокружения – еще один сигнал проблемы. Если питающие сердце кровеносные сосуды забиты бляшками, оно получает меньше крови и меньше питательных веществ. Вследствие недостатка питания сердечная мышца начинает хуже справляться с перекачкой крови и кислорода по телу. Нехватка кислорода влияет на чувство переутомления.Помимо этого, на забитые бляшками кровеносные сосуды указывает аритмия – нарушенное сердцебиение. Человек может ощущать, что сердце бьется чаще или, наоборот, медленнее, либо внезапно принимает колотиться в состоянии покоя.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может указывать на обсессивно-компульсивное расстройство, имеющееся у человека.