Статины могут лечить рак простаты - онколог Воробьев

«Мы могли бы очень быстро использовать эти уже одобренные лекарства, чтобы предложить пациентам лучшие варианты лечения. До испытания ни один из участников не принимал лекарства, снижающие уровень холестерина. Во время исследования всем испытуемым давали 40 мг аторвастатина в таблетках ежедневно в течение шести недель», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Теперь необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, когда лучше всего добавлять статины к лечению рака предстательной железы, и проверить этот подход на гораздо большей группе мужчин», - добавляет онколог.