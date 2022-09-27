Статины могут лечить рак простаты - онколог Воробьев
Помимо снижения уровня холестерина, статины могут также использоваться для лечения рака предстательной железы.
У каждого восьмого мужчины разовьется рак простаты. К счастью, согласно новому исследованию, статины могут помочь в лечении смертельного заболевания. Первое в своем роде испытание показало, что маленькие таблетки могут морить опухоли голодом.
Если у вас высокий уровень холестерина или вы страдаете от сердечно-сосудистых заболеваний, вероятность того, что вы принимаете статины, довольно высока. Однако новое исследование предполагает, что популярное лекарство не только снижает уровень холестерина.
Статины также могут оказать помощь тысячам людей, борющихся с упорным раком простаты. Изучив 12 пациентов, исследователи обнаружили, что 11 пациентов увидели явную пользу от препарата, снижающего уровень холестерина.
«Мы могли бы очень быстро использовать эти уже одобренные лекарства, чтобы предложить пациентам лучшие варианты лечения. До испытания ни один из участников не принимал лекарства, снижающие уровень холестерина. Во время исследования всем испытуемым давали 40 мг аторвастатина в таблетках ежедневно в течение шести недель», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Лекарство было предложено вместе с традиционной терапией депривации андрогенов, которая помогает снизить уровень андрогенов в кровотоке. И рак простаты нуждается в этом гормоне, чтобы расти.
«Теперь необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, когда лучше всего добавлять статины к лечению рака предстательной железы, и проверить этот подход на гораздо большей группе мужчин», - добавляет онколог.
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