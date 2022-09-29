Зуд в промежности: гинеколог рассказывает, что делать

«Первое правило — ежедневная смена нижнего белья. Подмывайтесь только руками, без использования губок и мочалок в направлении от клитора к анусу, гигиенический душ утром и вечером», — говорит эксперт.

В первую очередь нужно уделить внимание личной гигиене, возможно, в корне пересмотреть некоторые принципы, которых вы придерживались ранее.Доктор обращает внимание, что гигиена должна быть только наружной! Спринцевания и другие глубокие манипуляции могут только навредить, даже если вы будете проделывать их только с помощью воды.Область ануса после каждой дефекации (поход в туалет по-большому) моем обязательно с мылом!Если есть возможность, откажитесь от колготок (особенно синтетических) в пользу чулок. Многим уже только это помогает избавиться от зуда.Белье выбирайте предпочтительно шелковое. Если есть возможность на некоторое время отказаться от нижнего белья (на отдыхе, дома), сделайте это.Не носите слишком узкие брюки и джинсы. Особенно это касается женщин. Слишком узкие брюки могут стать причиной нарушения кровообращения в органах малого таза.Ошибка, которую допускает огромное число женщин, — ношение ежедневных прокладок. Если вы привыкли к ним и без них совсем никак, замените одноразовые синтетические на многоразовые из натуральных тканей.Для процедур интимной гигиены выбирайте средства с нейтральным рН, желательно без отдушек и красителей.Если у вас уже есть зуд, откажитесь от приема ванны с пеной и солями. Выбирайте комфортную, не слишком горячую температуру. От джакузи лучше отказаться.Снять раздражение и зуд поможет сидячая теплая ванна (не горячая!) или холодный компресс.Не используйте в качестве средств для интимной гигиены детские влажные салфетки, спреи, пудры.Чтобы избавиться от зуда, следите за тем, чтобы в зоне промежности не было волос, при этом от долгоиграющих методов удаления лучше отказаться. Часто они являются причиной раздражения и зуда.Во время приступов сильного зуда ни в коем случае не расчесывайте промежность. Приложите ладонь к месту зуда и немного придавите его. В большинстве случаев это помогает снять зуд. Регулярно увлажняйте кожу в зоне промежности, используйте для этого специальные кремы.