"Тромбоз глубоких вен возникает, когда вена повреждается в результате операции, воспаления, инфекции или травмы. Это приведет к образованию тромба внутри глубокой вены тела, обычно на ноге, который впоследствии не растворится. Состояние безвредно до тех пор, пока тромб не попадает в кровоток и не перемещается в легкие, где может вызвать серьезные осложнения", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Умеренное количество красного вина или сока из фиолетового винограда ежедневно помогает предотвратить слипание тромбоцитов и образование тромбов благодаря мощным антиоксидантам, называемым полифенолами в фиолетовом винограде».