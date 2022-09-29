Сгустки крови: употребление вина делает кровь менее липкой

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Сгустки крови: употребление вина делает кровь менее липкой


Ресвератрол в красном вине может быть связан с антитромботическим профилем, а высокое потребление этих питательных веществ может снизить риск венозной тромбоэмболии.


Тромбоциты — это маленькие клетки крови, которые затыкают отверстия в поврежденных кровеносных сосудах, чтобы остановить кровотечение. Как только этот процесс заживления завершен, организм обычно растворяет сгусток крови. 

"Тромбоз глубоких вен возникает, когда вена повреждается в результате операции, воспаления, инфекции или травмы. Это приведет к образованию тромба внутри глубокой вены тела, обычно на ноге, который впоследствии не растворится. Состояние безвредно до тех пор, пока тромб не попадает в кровоток и не перемещается в легкие, где может вызвать серьезные осложнения", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.


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Когда он попадает в легкие, он может вызвать смертельную закупорку, препятствующую притоку крови к легочной ткани, известную как легочная эмболия. Важно знать о ТГВ, потому что это может случиться с каждым и может вызвать серьезное заболевание, инвалидность и, в некоторых случаях, смерть.

Хорошая новость заключается в том, что ТГВ предотвратим и излечим, если обнаружен на ранней стадии.


Некоторые исследования показывают, что употребление алкоголя в умеренных количествах может снизить риск тромбоэмболии глубоких вен.

«Умеренное количество красного вина или сока из фиолетового винограда ежедневно помогает предотвратить слипание тромбоцитов и образование тромбов благодаря мощным антиоксидантам, называемым полифенолами в фиолетовом винограде».


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