Онколог Воробьев: игнорирование этих признаков рака простаты снижает шансы на выживание на 40%

«Эти клетки могут переходить в другие области вашего тела, образуя вторичные опухоли — рак предстательной железы может быть смертельным», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Мочеиспускание чаще, чем обычно, особенно ночью

Плохой контроль над мочеиспусканием - трудно начать или остановить мочеиспускание или слабый поток мочи

Испытываете боль или жжение при мочеиспускании или эякуляции

Кровь в моче или сперме

Внезапная эректильная дисфункция

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«Однако после 30 лет желательно проходить ежегодные осмотры у своего врача общей практики для обследования предстательной железы», — посоветовал Воробьев.