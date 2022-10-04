Онколог Воробьев: игнорирование этих признаков рака простаты снижает шансы на выживание на 40%

0 Фото: https://pixabay.com/photos/testicles-testicular-cancer-penis-2790218/
Онколог Воробьев: игнорирование этих признаков рака простаты снижает шансы на выживание на 40%


Прогноз рака предстательной железы, как и всех видов рака, определяется стадией, на которой рак обнаружен. Посыл ясен: чем раньше его подберут, тем лучше. 


Обнаружение на стадии 4 показывает снижение примерно на 40 процентов по сравнению с стадией 3. Рак предстательной железы вызывается раковыми клетками, распространяющимися по предстательной железе.

«Эти клетки могут переходить в другие области вашего тела, образуя вторичные опухоли — рак предстательной железы может быть смертельным», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

По его словам, знание того, как определить признаки, имеет решающее значение.

Онколог назвал пять основных предупреждающих знаков:
  • Мочеиспускание чаще, чем обычно, особенно ночью
  • Плохой контроль над мочеиспусканием - трудно начать или остановить мочеиспускание или слабый поток мочи
  • Испытываете боль или жжение при мочеиспускании или эякуляции
  • Кровь в моче или сперме
  • Внезапная эректильная дисфункция

Обследование на рак простаты - все, что вам нужно знать


Рак предстательной железы не так часто встречается у мужчин в возрасте до 30 лет.

«Однако после 30 лет желательно проходить ежегодные осмотры у своего врача общей практики для обследования предстательной железы», — посоветовал Воробьев.

Риск рака простаты увеличивается с возрастом — после 50 лет, поэтому я бы посоветовал посещать врача для регулярных обследований простаты.


Низкие дозы аспирина могут спасти от рака – ученые


Этот риск еще больше увеличивается, если у ваших предков есть история рака простаты, а также если вы афро-карибского или африканского происхождения — в этом случае я бы посоветовал начинать регулярные проверки с 45 лет.


Онколог перечислил ранние симптомы рака простаты: проверьте ваши "туалетные привычки"



Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.
Читать MedikForum.ru в
Онкология: 3 признака, которые появляются в унитазе
Онкология: признак в ногах и спине, который указывает на запущенный рак простаты
Симптомы рака простаты: онколог назвал два «действительно важных» признаков в моче
Теги : советы врачей, симптомы рака простаты, онкология
Можно ли перестать принимать метформин после похудения
Рис и макароны ничуть не полезней сладостей
Игра на барабане поможет укрепить память