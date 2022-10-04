Онколог Воробьев: игнорирование этих признаков рака простаты снижает шансы на выживание на 40%
Прогноз рака предстательной железы, как и всех видов рака, определяется стадией, на которой рак обнаружен. Посыл ясен: чем раньше его подберут, тем лучше.
Обнаружение на стадии 4 показывает снижение примерно на 40 процентов по сравнению с стадией 3. Рак предстательной железы вызывается раковыми клетками, распространяющимися по предстательной железе.
«Эти клетки могут переходить в другие области вашего тела, образуя вторичные опухоли — рак предстательной железы может быть смертельным», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
По его словам, знание того, как определить признаки, имеет решающее значение.
Онколог назвал пять основных предупреждающих знаков:
- Мочеиспускание чаще, чем обычно, особенно ночью
- Плохой контроль над мочеиспусканием - трудно начать или остановить мочеиспускание или слабый поток мочи
- Испытываете боль или жжение при мочеиспускании или эякуляции
- Кровь в моче или сперме
- Внезапная эректильная дисфункция
Обследование на рак простаты - все, что вам нужно знать
Рак предстательной железы не так часто встречается у мужчин в возрасте до 30 лет.
«Однако после 30 лет желательно проходить ежегодные осмотры у своего врача общей практики для обследования предстательной железы», — посоветовал Воробьев.
Риск рака простаты увеличивается с возрастом — после 50 лет, поэтому я бы посоветовал посещать врача для регулярных обследований простаты.
Этот риск еще больше увеличивается, если у ваших предков есть история рака простаты, а также если вы афро-карибского или африканского происхождения — в этом случае я бы посоветовал начинать регулярные проверки с 45 лет.
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