Онколог Воробьев: симптом, поражающий «все тело», является признаком несколько видов рака





«Мышечные боли — возможный побочный эффект рака и лечения рака. Еще один термин для мышечных болей — миалгия. Мышечные боли могут возникать сами по себе или быть связаны с другими симптомами, такими как мышечная слабость, судороги или депрессия. Они могут воздействовать на определенную область тела или на все тело. Мышечные боли могут быть легкими, сильными или где-то посередине», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Рак может поражать одну конкретную область кости или несколько областей. Вы также можете услышать боль в костях, называемую соматической болью. Люди часто описывают этот тип боли как ноющую, тупую или пульсирующую».