Онколог Воробьев: симптом, поражающий «все тело», является признаком несколько видов рака
Устранение предупреждающих признаков по мере их появления может привести к своевременной диагностике и повысить шансы на излечение.
В идеале рак следует выявлять на начальных стадиях, когда он еще локализован и не распространился на близлежащие ткани. Однако одним из факторов, часто препятствующих этому, является отсутствие симптомов в начале заболевания. По мере роста опухоли люди могут начать испытывать тупую или ноющую боль в нескольких частях тела. Это может быть признаком того, что рак начал проникать в кости.
«Мышечные боли — возможный побочный эффект рака и лечения рака. Еще один термин для мышечных болей — миалгия. Мышечные боли могут возникать сами по себе или быть связаны с другими симптомами, такими как мышечная слабость, судороги или депрессия. Они могут воздействовать на определенную область тела или на все тело. Мышечные боли могут быть легкими, сильными или где-то посередине», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Организм добавляет, что оставление этих болей и болей без лечения может потенциально повлиять на качество жизни человека, особенно потому, что другие побочные эффекты болезни могут казаться хуже.
Рак, который с большей вероятностью вызовет боль в мышцах, начинается с саркомы мышц или мягких тканей. Иногда боль может быть просто результатом давления опухоли на мышцу.
Боль является одним из плохо определенных симптомов рака, отчасти потому, что дискомфорт может проявляться по-разному. В частности, боль может сигнализировать о том, что «рак может распространяться в кость и вызывать боль, повреждая костную ткань».
«Рак может поражать одну конкретную область кости или несколько областей. Вы также можете услышать боль в костях, называемую соматической болью. Люди часто описывают этот тип боли как ноющую, тупую или пульсирующую».
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