Продлите жизнь: 5 дешевых продуктов, которые сделают вас долгожителем
Когда вы идете на компромисс со стоимостью вашего списка покупок, вам также не нужно жертвовать своим здоровьем.
Хотя секретного рецепта продления жизни не существует, один из ключевых подходов к долголетию заключается в предотвращении предшественников хронических заболеваний. От более низкого риска инсульта до снижения риска сердечных заболеваний, некоторые дешевые продукты делают это с удовольствием.
Хотя ни для кого не секрет, что разноцветные фрукты и овощи, а также богатые клетчаткой бобовые являются одними из самых полезных продуктов, эти продукты долголетия часто могут сильно ударить по вашему кошельку.
«Вопреки тому, что мы часто слышим, здоровое питание не обязательно должно быть дорогим. Вы можете приготовить множество здоровых блюд с небольшим бюджетом, продлевая при этом свою жизнь», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Эксперт перечислил некоторые из «самых дешевых» продуктов, которые можно купить в британских супермаркетах, а также продлили жизнь на несколько лет.
Замороженные фрукты и овощи
«Ежедневное употребление трех порций овощей и двух порций фруктов связано с более низким риском преждевременной смерти».
Более того, процесс заморозки не лишает красочные, питательные продукты каких-либо полезных свойств
Картофель
Хотя сырные чипсы не принесут пользы вашим артериям, нет необходимости полностью отказываться от картофеля. Крахмалистый овощ содержит калий, который , по словам диетолога, может «снизить» риск инсульта и продлить вашу жизнь.
Рис
«Согласно голубым зонам (районам мира, где люди живут дольше), 65 процентов их рациона состоит из риса, что делает его одним из самых здоровых и дешевых блюд».
Макароны из цельнозерновой муки
Макароны из цельнозерновой муки богаты клетчаткой, а регулярное употребление клетчатки связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, что, в свою очередь, снижает риск смертности.
Консервированные бобы и бобовые
Фасоль является «отличным источником» клетчатки и белка.
«Они являются одним из основных продуктов среди людей, которые живут дольше всех, многочисленные исследования показывают, что употребление бобов может увеличить продолжительность жизни на несколько лет».
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