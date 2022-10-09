Продлите жизнь: 5 дешевых продуктов, которые сделают вас долгожителем

«Вопреки тому, что мы часто слышим, здоровое питание не обязательно должно быть дорогим. Вы можете приготовить множество здоровых блюд с небольшим бюджетом, продлевая при этом свою жизнь», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Замороженные фрукты и овощи

«Ежедневное употребление трех порций овощей и двух порций фруктов связано с более низким риском преждевременной смерти».

Картофель

Рис

«Согласно голубым зонам (районам мира, где люди живут дольше), 65 процентов их рациона состоит из риса, что делает его одним из самых здоровых и дешевых блюд».

Макароны из цельнозерновой муки

Консервированные бобы и бобовые

«Они являются одним из основных продуктов среди людей, которые живут дольше всех, многочисленные исследования показывают, что употребление бобов может увеличить продолжительность жизни на несколько лет».