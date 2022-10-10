Заболевание периферических артерий (ЗПА) значительно сокращает продолжительность жизни

«Многие люди страдают ЗПА, но у них нет симптомов. Эти люди подвержены высокому риску раннего сердечного приступа или инсульта. Исследования доказали, что ожидаемая продолжительность жизни человека с ЗПА значительно сокращается. Например, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у людей с ЗПА в шесть раз выше, чем у тех, у кого его нет», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Выпадение волос на ногах и ступнях

Онемение или слабость в ногах

Ломкие, медленно растущие ногти,

Язвы

Блестящая кожа

Изменение цвета на ногах

«Ноги могут онеметь или стать слабыми по ночам по мере прогрессирования болезни из-за снижения кровообращения в конечностях. Нервы в ваших ногах также могут чувствовать напряжение или покалывание, и вам может быть трудно вставать и ходить. Большинство пациентов с хронической болью в ногах испытывают это».