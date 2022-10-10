Заболевание периферических артерий (ЗПА) значительно сокращает продолжительность жизни
Бесчисленные исследования подчеркивают важность снижения уровня холестерина для снижения риска смерти от сердечных заболеваний.
Высокий уровень холестерина протекает бессимптомно, но признаки, вероятно, появятся позже, когда закупорка будет препятствовать кровотоку в артериях. Частично это вызвано бляшками, которые растут внутри сосудистой системы ног и рук. Игнорирование признаков этого закупоривания может повысить вероятность нездоровых артерий и преждевременной смерти.
Исследования высокого уровня холестерина и долголетия противоречивы, поскольку некоторые исследования показали, что холестерин ЛПНП способствует долгой жизни.
92 процента пожилых людей с высоким уровнем холестерина живут дольше, чем люди с низким уровнем.
«Многие люди страдают ЗПА, но у них нет симптомов. Эти люди подвержены высокому риску раннего сердечного приступа или инсульта. Исследования доказали, что ожидаемая продолжительность жизни человека с ЗПА значительно сокращается. Например, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у людей с ЗПА в шесть раз выше, чем у тех, у кого его нет», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
ЗПА диагностируется, когда кровеносные сосуды в ногах или нижних конечностях сужаются или блокируются.
Это может вызвать:
- Выпадение волос на ногах и ступнях
- Онемение или слабость в ногах
- Ломкие, медленно растущие ногти,
- Язвы
- Блестящая кожа
- Изменение цвета на ногах
Каждый, кто испытывает боли в ногах в ночное время, должен обратиться к специалисту по сосудистым заболеваниям.
«Ноги могут онеметь или стать слабыми по ночам по мере прогрессирования болезни из-за снижения кровообращения в конечностях. Нервы в ваших ногах также могут чувствовать напряжение или покалывание, и вам может быть трудно вставать и ходить. Большинство пациентов с хронической болью в ногах испытывают это».
Ранее МедикФорум писал о пользе мороженного.
Оставить комментарий