Диетолог Пономарева: подсластители являются «полезным инструментом» в лечении диабета

«Исследования показывают, что не содержащие сахара подсластители не повышают уровень инсулина или уровень глюкозы в крови и, таким образом, их можно сравнить с водой, поэтому напитки, содержащие не содержащие сахара подсластители, могут быть полезным инструментом для контроля уровня глюкозы в крови как часть сбалансированная диета. Не содержащие сахара подсластители предлагают людям с диабетом более широкий выбор продуктов питания и напитков, обеспечивая удовольствие от сладкого вкуса без повышения уровня глюкозы в крови. полезная стратегия, помогающая контролировать уровень глюкозы», - объясняет Пономарева.

Все больше людей ищут способы помочь себе справиться с этим заболеванием. Одним из лучших способов лечения диабета является диета.Это особенно касается диабета 2 типа, состояния, обычно связанного с ожирением и неправильным питанием. Одним из движущих факторов ожирения является сахар и подсластители.что не все подсластители вредны. По ее мнению, не содержащие сахара подсластители могут иметь ряд преимуществ.Помимо помощи в управлении уровнем глюкозы в крови, подсластители без сахара могут иметь и другие преимущества.Замена подслащенных сахаром напитков напитками, содержащими подсластители без сахара, приводит к улучшению систолического артериального давления (более высокое число), но не диастолического артериального давления (нижнее число).Тот же обзор показал скромные преимущества в снижении веса, а потеря веса, как известно, важна для улучшения здоровья людей, живущих с ожирением, включая уровень глюкозы в крови и кровяное давление. В результате подсластители без сахара могут иметь ряд преимуществ. Тем не менее, они неРанее МедикФорум писал о пользе яблок.

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