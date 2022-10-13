Диетолог Пономарева: подсластители являются «полезным инструментом» в лечении диабета
Одним из лучших способов лечения диабета является диета.
Все больше людей ищут способы помочь себе справиться с этим заболеванием. Одним из лучших способов лечения диабета является диета.
Это особенно касается диабета 2 типа, состояния, обычно связанного с ожирением и неправильным питанием. Одним из движущих факторов ожирения является сахар и подсластители.
Диетолог Василиса Пономарева рассказала специально для МедикФорум, что не все подсластители вредны. По ее мнению, не содержащие сахара подсластители могут иметь ряд преимуществ.
«Исследования показывают, что не содержащие сахара подсластители не повышают уровень инсулина или уровень глюкозы в крови и, таким образом, их можно сравнить с водой, поэтому напитки, содержащие не содержащие сахара подсластители, могут быть полезным инструментом для контроля уровня глюкозы в крови как часть сбалансированная диета. Не содержащие сахара подсластители предлагают людям с диабетом более широкий выбор продуктов питания и напитков, обеспечивая удовольствие от сладкого вкуса без повышения уровня глюкозы в крови. полезная стратегия, помогающая контролировать уровень глюкозы», - объясняет Пономарева.
Помимо помощи в управлении уровнем глюкозы в крови, подсластители без сахара могут иметь и другие преимущества.
Замена подслащенных сахаром напитков напитками, содержащими подсластители без сахара, приводит к улучшению систолического артериального давления (более высокое число), но не диастолического артериального давления (нижнее число).
Тот же обзор показал скромные преимущества в снижении веса, а потеря веса, как известно, важна для улучшения здоровья людей, живущих с ожирением, включая уровень глюкозы в крови и кровяное давление. В результате подсластители без сахара могут иметь ряд преимуществ. Тем не менее, они не "серебряная пуля".
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