Гипотиреоз: признак на коже, которым страдают 59% пациентов





Усталость

Повышенная чувствительность к холоду

Запор

Увеличение веса

Одутловатое лицо

Сухая кожа

«Ксероз — или сухость кожи — относится к аномально сухой коже или оболочкам, таким как те, которые находятся в устье конъюнктивы глаза. Наиболее распространенным проявлением на коже при гипотиреозе является ксероз. Это происходит у 57–59 процентов пациентов. Ксероз возникает из-за изменения текстуры кожи и плохой гидратации рогового слоя. Кожа грубая и покрыта мелкими чешуйками», - говорит эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Щитовидная железа расположена над ключицей, где она выделяет гормоны, регулирующие обмен веществ и другие ключевые биологические функции. Когда этот механизм дает сбои, иногда это происходит из-за гипотиреоза; общее эндокринное заболевание, возникающее в результате низкого уровня щитовидной железы.Многие случаи гипотиреоза вызваны тем, что иммунная система ошибочно атакует клетки щитовидной железы и повреждает ее. В качестве альтернативы, железа может быть повреждена лечением, направленным на рак щитовидной железы или сверхактивную щитовидную железу.Когда гипотиреоз возникает в результате аутоиммунного заболевания, такого как болезнь Хашимото, его начало может быть внезапным или развиваться медленно в течение многих лет. Желательно лечить симптомы как можно раньше, чтобы предотвратить возникновение опасных для жизни осложнений.Ранее МедикФорум писал о пользе яблок.

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