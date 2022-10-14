Гипотиреоз: признак на коже, которым страдают 59% пациентов

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Гипотиреоз: признак на коже, которым страдают 59% пациентов


Гипотиреоз, вероятно, станет изнурительным, если его плохо лечить, и смертельным, если тревожные признаки будут постоянно игнорироваться.


Щитовидная железа расположена над ключицей, где она выделяет гормоны, регулирующие обмен веществ и другие ключевые биологические функции. Когда этот механизм дает сбои, иногда это происходит из-за гипотиреоза; общее эндокринное заболевание, возникающее в результате низкого уровня щитовидной железы. 


Классические симптомы гипотиреоза включают:

  • Усталость
  • Повышенная чувствительность к холоду
  • Запор
  • Увеличение веса
  • Одутловатое лицо
  • Сухая кожа
«Ксероз — или сухость кожи — относится к аномально сухой коже или оболочкам, таким как те, которые находятся в устье конъюнктивы глаза. Наиболее распространенным проявлением на коже при гипотиреозе является ксероз. Это происходит у 57–59 процентов пациентов. Ксероз возникает из-за изменения текстуры кожи и плохой гидратации рогового слоя. Кожа грубая и покрыта мелкими чешуйками», - говорит эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.


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Многие случаи гипотиреоза вызваны тем, что иммунная система ошибочно атакует клетки щитовидной железы и повреждает ее. В качестве альтернативы, железа может быть повреждена лечением, направленным на рак щитовидной железы или сверхактивную щитовидную железу.

Когда гипотиреоз возникает в результате аутоиммунного заболевания, такого как болезнь Хашимото, его начало может быть внезапным или развиваться медленно в течение многих лет. Желательно лечить симптомы как можно раньше, чтобы предотвратить возникновение опасных для жизни осложнений.


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