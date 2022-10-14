Нутрициолог Строков: шафран снижает уровень «плохого» холестерина вдвое

"Шафран может снизить уровень «плохого» холестерина ЛПНП всего за три недели употребления. Было обнаружено, что у грызунов, получавших 40 миллиграммов шафрана на килограмм массы тела каждый день, уровень холестерина ЛПНП был на 39-50 процентов ниже по сравнению с грызунами, у которых не было шафрана. Экстракт шафрана почти так же эффективен в снижении уровня холестерина, как и стандартные методы лечения, такие как орлистат и метформин", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Основной причиной сердечных заболеваний является закупорка артерий жиром, известная как атеросклероз. Высокий уровень «плохого» холестерина в крови и воспаление кровеносных сосудов тесно связаны с этим процессом. Это означает, что контроль над обоими этими факторами является эффективным способом предотвращения сердечных заболеваний. Согласно исследованиям, потребление большего количества шафрана в вашем рационе может помочь.Шафран, происходящий из группы цветков крокуса, — это специя, которая часто используется в азиатской и средиземноморской кухнях. Имеет сильный землистый запах.Медицинские исследования показали, чтоНеобходимо провести дальнейшие исследования, чтобы определить минимальную эффективную дозу шафрана, минимальную продолжительность вмешательства и лучший метод доставки вещества.Ранее МедикФорум писал об опасности некоторых видов хлеба.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.