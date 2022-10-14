Безболезненные бугорки на коже являются признаком высокого холестерина — где они могут появиться?

«Избыток холестерина в кровотоке может откладываться под кожей в виде бугорков. Они безболезненны и могут расти на разных частях тела. У некоторых людей могут быть шишки на голенях или ладонях, а у других — на спине», - говорит Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Знаете ли вы, что высокое содержание холестерина в крови может вызывать озноб в ногах даже в жаркую погоду? Это может указывать на другую форму болезни сердца, называемую болезнью периферических артерий, которая возникает из-за накопления жировых отложений, включая холестерин, в кровеносных сосудах ног».

Что такое холестерин?





Высокий уровень холестерина возникает, когда уровни жирных липидов в организме слишком высоки. Если это так, у кого-то значительно увеличивается риск сердечных заболеваний.Однако это не единственный признак заболевания.Кроме того, высокий уровень холестерина также может вызывать боль в других частях тела. Высокий уровень холестерина в основном сопровождается болью и дискомфортом в разных частях тела, включая шею, спину и верхнюю часть живота.Холестерин представляет собой жирное липидное вещество, которое находится в крови. ЛПВП – липопротеины высокой плотности – это хороший холестерин. Это помогает улучшить общее состояние сердца. ЛПНП — липопротеин низкой плотности — это тип холестерина, который образует бляшки в артериях, повышая кровяное давление.Важно иметь высокий уровень ЛПВП и низкий уровень ЛПНП.Ранее МедикФорум писал об опасностях некоторых видах хлеба.

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