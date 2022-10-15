Добавки витамина А привели к восстановлению зрения женщины за 5 месяцев

"Сообщалось, что у нее была куриная слепота, характеризующаяся плохим зрением ночью или при плохом освещении. У нее также были мушки — желеобразный материал внутри глаз, который может отбрасывать тень на сетчатку. Как следует из названия, они выглядят как маленькие кусочки материала, плавающие в вашем поле зрения. Для лечения ее предполагаемой глаукомы ей давали лекарства в течение 18 месяцев, которые ничего не сделали", - говорит семейный врач Татьяна Захарова, комментируя медицинский отчет специально для МедикФорум.

"Всего за 11 дней приема витамина А поле зрения женщины улучшилось. Более того, всего за пять с половиной месяцев терапии витамином А у нее произошло «полное восстановление поля зрения".

Некоторые проблемы со зрением являются естественными с возрастом. Но странные изменения в ваших глазах, в том числе «болезненные» сухие глаза, «мушки» и «сужение поля зрения» могут быть результатом снижения уровня витамина.В отчете о болезни рассказывается о 34-летней женщине из Гаити, которую ошибочно подозревали в глаукоме — состоянии, при котором повреждается зрительный нерв, соединяющий мозг и глаза.Оказалось, что она страдала от последствий дефицита витамина А, а не от глаукомы.Витамин А жизненно важен для поддержания здоровья светочувствительных клеток ваших глаз, известных как фоторецепторы. Это также жизненно важно для поддержания работы вашей иммунной системы и регулирования деления клеток.Когда уровень витамина А низкий, глаза становятся очень сухими, поскольку витамин А необходим для нормального производства слез.После того, как 34-летней женщине сделали сканирование с помощью томографа, у нее не было обнаружено наличия глаукомы, в то время как ее симптомы соответствовали дефициту витамина А.Ранее МедикФорум писал о главном признаке артрита рук.

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