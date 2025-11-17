«Клубника полна флавоноидов, особенно антоцианидинов, таких как пеларгонидин. Пеларгонидин является основным компонентом клубники, который, по-видимому, обладает защитным действием. Исследования также подчеркивают их сильное влияние на деменцию», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Одна-две порции клубники в неделю снижают риск болезни Альцгеймера на 34 процента. В исследовании размер порции был описан как «естественный размер порции».

Хотя слабоумие представляет собой пугающую перспективу, вы не полностью зависите от состояния мозга. Один из способов снизить риск развития деменции — здоровое питание. Имея это в виду, врач поделился сладкой закуской, содержащей антоцианы, которые могут снизить риск на колоссальные 34 процента.Клубника отличается приятным сладким вкусом, и это больше, чем просто вкус. Маленькие красные плоды обладают различными полезными свойствами, начиная от антиоксидантов и заканчивая противовоспалительными свойствами.Изучая 925 участников из пенсионных сообществ, выяснилось, что клубника снижает риск умопомрачительного состояния. Участники съедали от нуля до двух порций сладкой закуски в неделю. Более того, режим диеты лишь «слабо» коррелировал с другими вариантами здоровой пищи.Это не единственное исследование, в котором подчеркивается влияние антоцианидинов на снижение когнитивных функций.В другом исследовании рассматривалась более крупная выборка, состоящая из 16 010 участников. Исследовательская группа наблюдала тот же эффект: пеларгонидин замедлял скорость снижения когнитивных функций.Исследования на животных показали, что клубника увеличивает нейрогенез (производство новых клеток мозга) и замедляет старение нейронов за счет снижения окислительного стресса.