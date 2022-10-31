Запах изо рта может быть одним из признаков интоксикации печени

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запах изо рта

Пять изменений с телом могут «предупреждать» о том, что печень переполнена токсинами.

Статистически проблемы с печенью затрагивают примерно одного из десяти человек. Основной причиной болезней этого органа является злоупотребление алкоголем, но также существуют другие факторы риска. Одним из наиболее опасных последствий патологических процессов в печени является ухудшение функции фильтрации токсинов из крови.

«Когда возникают проблемы с печенью, уровень токсинов может повышаться, и это приводит к различным проблемам со здоровьем», - отметил  в разговоре с «МедикФорум» врач-гепатолог Владислав Савельев.

Специалист подчеркнул: чтобы избежать необратимого повреждения, жизненно важно своевременно выявлять признаки токсического
поражения печени, вводить в образ жизни необходимые изменения, терапию.

По словам гепатолога Савельева, одним из признаков интоксикации печени может быть неприятный запах изо рта.
  • Плохой запах изо рта.
  • Головные боли и мигрени.
  • Чрезмерное потоотделение.
  • Вздутие живота.
  • Сосудистые звездочки, сетка на коже.
Врач предупредил, что наличие токсического заболевания печени даже в легкой стадии может быть очень серьезным в своих последствиях. Без лечения и контроля возникает вероятность рубцевания печени, цирроза, печеночной недостаточности, даже смерти.

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Если вы испытываете какие-либо симптомы, перечисленные выше, или вас беспокоит состояние печени, поговорите с врачом, – дал совет гепатолог.

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Теги : болезни печени, признаки нарушений, Владислав Савельев
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