Запах изо рта может быть одним из признаков интоксикации печени

«Когда возникают проблемы с печенью, уровень токсинов может повышаться, и это приводит к различным проблемам со здоровьем», - отметил в разговоре с «МедикФорум» врач-гепатолог Владислав Савельев.

Плохой запах изо рта.

Головные боли и мигрени.

Чрезмерное потоотделение.

Вздутие живота.

Сосудистые звездочки, сетка на коже.

Статистически проблемы с печенью затрагивают примерно одного из десяти человек. Основной причиной болезней этого органа являетсялоупотребление алкоголем, но также существуют другие факторы риска. Одним из наиболее опасных последствий патологических процессов в печени является ухудшение функции фильтрации токсинов из крови.Специалист подчеркнул: чтобы избежать необратимого повреждения, жизненно важно своевременно выявлять признаки токсическогопоражения печени, вводить в образ жизни необходимые изменения, терапию.По словам гепатолога Савельева, одним из признаков интоксикации печени может быть неприятный запах изо рта.Врач предупредил, что наличие токсического заболевания печени даже в легкой стадии может быть очень серьезным в своих последствиях. Без лечения и контроля возникает вероятность рубцевания печени, цирроза, печеночной недостаточности, даже смерти.Если вы испытываете какие-либо симптомы, перечисленные выше, или вас беспокоит состояние печени, поговорите с врачом, – дал совет гепатолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется вегетососудистая дистония.

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