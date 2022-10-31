Запах изо рта может быть одним из признаков интоксикации печени
Пять изменений с телом могут «предупреждать» о том, что печень переполнена токсинами.
Статистически проблемы с печенью затрагивают примерно одного из десяти человек. Основной причиной болезней этого органа является злоупотребление алкоголем, но также существуют другие факторы риска. Одним из наиболее опасных последствий патологических процессов в печени является ухудшение функции фильтрации токсинов из крови.
«Когда возникают проблемы с печенью, уровень токсинов может повышаться, и это приводит к различным проблемам со здоровьем», - отметил в разговоре с «МедикФорум» врач-гепатолог Владислав Савельев.
Специалист подчеркнул: чтобы избежать необратимого повреждения, жизненно важно своевременно выявлять признаки токсического
поражения печени, вводить в образ жизни необходимые изменения, терапию.
По словам гепатолога Савельева, одним из признаков интоксикации печени может быть неприятный запах изо рта.
- Плохой запах изо рта.
- Головные боли и мигрени.
- Чрезмерное потоотделение.
- Вздутие живота.
- Сосудистые звездочки, сетка на коже.
Если вы испытываете какие-либо симптомы, перечисленные выше, или вас беспокоит состояние печени, поговорите с врачом, – дал совет гепатолог.
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