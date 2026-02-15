Менопауза: основные советы и приемы для предотвращения выпадения волос в менопаузу

«Менопауза и связанные с ней симптомы часто рассматриваются как табу, и женщины, испытывающие их, и окружающие избегают говорить об этом. Но нам нужно отойти от табу и окружающих проблем, чтобы создать более открытую и честную среду, в которой может происходить разговор о побочных эффектах менопаузы», - говорит акушер-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

Что вызывает менопаузальное выпадение волос?

"Во время менопаузы уровни гормонов эстрогена и прогестерона снижаются. Поскольку эти гормоны играют роль в росте волос, их выпадение может начаться по мере их выпадения. Это также может привести к истончению волос и тому, что волосы не будут расти так быстро, как обычно".

Как лечить выпадение волос в период менопаузы

«К ним относятся белок, омега-3 жирные кислоты, биотин, железо, цинк, витамин А, витамин С, витамин D, витамин Е и флавоноиды. Лучше всего получать питательные вещества из пищи, но еще одной альтернативой являются добавки».

Выпадение и истончение волос также распространены во время этой естественной фазы, но гораздо меньше женщин знают, что это вызвано менопаузой. К счастью, есть действия, которые люди могут предпринять, чтобы уменьшить это, и все начинается с разговора.Однако побочные эффекты менопаузы, связанные со здоровьем волос, могут быть особенно неприятными.Ухудшение здоровья волос может быть результатом гормональных изменений, происходящих во время перименопаузы и менопаузы.Хотя гормоны и генетика играют важную роль, есть некоторые контролируемые факторы, такие как образ жизни и окружающая среда, которые могут остановить выпадение волос.Убедитесь, что вы придерживаетесь здоровой диеты с питательными веществами, которые способствуют сильному и здоровому росту волос.Не собирайте волосы в тугой хвост, не делайте высоких причесок, не заплетайте их в косу, не вытягивайте и не скручивайте волосы каким-либо образом. Это может привести к растяжению корней, повреждению фолликула, и потеря может быть необратимой.Ранее МедикФорум писал об ошибках в лечении гипертонии.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.