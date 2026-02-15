Менопауза: основные советы и приемы для предотвращения выпадения волос в менопаузу
Более 50 процентов женщин во всем мире страдают от выпадения и истончения волос во время менопаузы.
Выпадение и истончение волос также распространены во время этой естественной фазы, но гораздо меньше женщин знают, что это вызвано менопаузой. К счастью, есть действия, которые люди могут предпринять, чтобы уменьшить это, и все начинается с разговора.
«Менопауза и связанные с ней симптомы часто рассматриваются как табу, и женщины, испытывающие их, и окружающие избегают говорить об этом. Но нам нужно отойти от табу и окружающих проблем, чтобы создать более открытую и честную среду, в которой может происходить разговор о побочных эффектах менопаузы», - говорит акушер-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.
Однако побочные эффекты менопаузы, связанные со здоровьем волос, могут быть особенно неприятными.
Что вызывает менопаузальное выпадение волос?
Ухудшение здоровья волос может быть результатом гормональных изменений, происходящих во время перименопаузы и менопаузы.
"Во время менопаузы уровни гормонов эстрогена и прогестерона снижаются. Поскольку эти гормоны играют роль в росте волос, их выпадение может начаться по мере их выпадения. Это также может привести к истончению волос и тому, что волосы не будут расти так быстро, как обычно".
Как лечить выпадение волос в период менопаузы
Хотя гормоны и генетика играют важную роль, есть некоторые контролируемые факторы, такие как образ жизни и окружающая среда, которые могут остановить выпадение волос.
Убедитесь, что вы придерживаетесь здоровой диеты с питательными веществами, которые способствуют сильному и здоровому росту волос.
«К ним относятся белок, омега-3 жирные кислоты, биотин, железо, цинк, витамин А, витамин С, витамин D, витамин Е и флавоноиды. Лучше всего получать питательные вещества из пищи, но еще одной альтернативой являются добавки».
Не собирайте волосы в тугой хвост, не делайте высоких причесок, не заплетайте их в косу, не вытягивайте и не скручивайте волосы каким-либо образом. Это может привести к растяжению корней, повреждению фолликула, и потеря может быть необратимой.
