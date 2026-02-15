Врач Захарова: диабет может спровоцировать цистит — признаки

Диабет становится все более распространенным. Частое мочеиспускание — это признак, он не единственный.


Цистит, форма инфекции мочевыводящих путей (ИМП), может быть симптомом заболевания.

«Бактерии и дрожжи любят сахар. Высокий уровень сахара увеличивает риск рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей, особенно у женщин, из-за дрожжевых и бактериальных инфекций», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.


Что такое цистит?


Цистит, как уже упоминалось, представляет собой форму инфекции мочевыводящих путей, которая чаще встречается у женщин, чем у мужчин. В большинстве случаев полностью излечим, он часто может пройти сам по себе, но в некоторых случаях может потребоваться лечение.

Симптомы этого состояния включают:

• Боль, жжение или покалывание при мочеиспускании
• Потребность в мочеиспускании чаще, чем обычно
• Моча темная, мутная или с сильным запахом
• Боль внизу живота

Другие симптомы диабета 2 типа


Диабет 2 типа является наиболее распространенной формой диабета, и, следовательно, у большинства людей, у которых подозревается диагноз этого заболевания, вероятно.

Основными симптомами являются:

• Постоянное чувство жажды
• Чувство сильной усталости
• Потеря веса без каких-либо усилий
• Зуд вокруг полового члена или влагалища
• Порезы или раны заживают дольше
• Нечеткость зрение

"Употребление большего количества жидкости также может быть признаком диабета. Частое мочеиспускание требует потребления большего количества воды. Человек чувствует жажду и, вероятно, будет иметь сухость во рту и губах. Приходится пить больше воды, чтобы утолить жажду и увлажнить сухие части тела. Прием большего количества жидкости является признаком диабета".


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

