Врач Захарова: диабет может спровоцировать цистит — признаки
Диабет становится все более распространенным. Частое мочеиспускание — это признак, он не единственный.
Цистит, форма инфекции мочевыводящих путей (ИМП), может быть симптомом заболевания.
«Бактерии и дрожжи любят сахар. Высокий уровень сахара увеличивает риск рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей, особенно у женщин, из-за дрожжевых и бактериальных инфекций», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Что такое цистит?
Цистит, как уже упоминалось, представляет собой форму инфекции мочевыводящих путей, которая чаще встречается у женщин, чем у мужчин. В большинстве случаев полностью излечим, он часто может пройти сам по себе, но в некоторых случаях может потребоваться лечение.
Симптомы этого состояния включают:
• Боль, жжение или покалывание при мочеиспускании
• Потребность в мочеиспускании чаще, чем обычно
• Моча темная, мутная или с сильным запахом
• Боль внизу живота
Другие симптомы диабета 2 типа
Диабет 2 типа является наиболее распространенной формой диабета, и, следовательно, у большинства людей, у которых подозревается диагноз этого заболевания, вероятно.
Основными симптомами являются:
• Постоянное чувство жажды
• Чувство сильной усталости
• Потеря веса без каких-либо усилий
• Зуд вокруг полового члена или влагалища
• Порезы или раны заживают дольше
• Нечеткость зрение
"Употребление большего количества жидкости также может быть признаком диабета. Частое мочеиспускание требует потребления большего количества воды. Человек чувствует жажду и, вероятно, будет иметь сухость во рту и губах. Приходится пить больше воды, чтобы утолить жажду и увлажнить сухие части тела. Прием большего количества жидкости является признаком диабета".
