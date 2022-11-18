Медитация может быстро снизить кровяное давление – врач Захарова

"Новое исследование показало, что у участников с высоким кровяным давлением, которые посещали медитацию осознанности в течение нескольких месяцев, систолическое кровяное давление снизилось примерно на 6 мм рт", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Глубокое дыхание может расширить ваши кровеносные сосуды, что позволит пропустить через них больше крови и вызвать падение артериального давления".

Снижение кровяного давления может дать вам огромную пользу для здоровья. Высокое кровяное давление является ведущим фактором риска инсульта и сердечных заболеваний. Всего лишь устойчивое падение систолического артериального давления на пять пунктов может снизить риск возникновения проблем с сердцем на 10 процентов. Новое исследование обнаружило доказательства того, что еженедельная практика медитации осознанности может помочь.Систолическое артериальное давление является верхним показателем артериального давления и отражает величину давления в кровеносных сосудах во время сердцебиения.Медитация осознанности — это практика, в которой вы обращаете внимание на настоящий момент. Вы обращаете внимание на то, что происходит в вашем теле и в мире в данный момент. Это помогает людям не застревать «в собственных головах».Люди, которые занимаются медитацией осознанности, также в целом здоровее, потому что уделяют больше внимания своему телу.Ранее МедикФорум писал о пользе кефира.

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