Артрит: 5 худших видов мяса, которые приводят к тяжелым обострениям





«Наиболее распространенной причиной подагры является высокий уровень мочевой кислоты в крови, известный в медицине как гиперурикемия. Мочевая кислота — это химическое вещество, которое вырабатывается, когда ваше тело расщепляет пищу и напитки, содержащие органические соединения, называемые пуринами. Пурины содержатся почти во всем, что вы едите и пьете, однако некоторые вещества содержат больше, чем другие», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Артрит — это общий термин для проблем с суставами. Одним из тех, от которого страдают многие британцы, является подагра — тип артрита, вызванный образованием кристаллов урата натрия внутри и вокруг суставов, что может привести к внезапным приступам сильной боли, жара и отека. Это особенно влияет на суставы стопы, особенно на большой палец, колено, лодыжку и запястье, а также под кожу. Определенные средства могут спровоцировать болезненные симптомы подагры.Чтобы понять почему, важно сначала понять, что вызывает подагру.«Худшие» продукты при подагре — это продукты с высоким содержанием сахара и жира, такие кактакие как печень. Виновниками также являютсяУчеными было обнаружено, что более высокий уровень потребления мяса и морепродуктов связан с повышенным риском подагры, тогда как более высокий уровень потребления молочных продуктов был связан со снижением риска.Ранее МедикФорум писал о вреде соли.

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