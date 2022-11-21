Ваши глаза дают важную подсказку, как долго вы проживете





"Одно исследование показало, что пожилые люди с катарактой или возрастной дегенерацией желтого пятна (ВМД) могут умереть раньше, чем люди без заболеваний глаз. Он постановил, что люди с признаками этих заболеваний глаз с большей вероятностью умрут от любой причины по сравнению с теми, у кого глаза здоровы. И люди с ВМД чаще умирали от сердечных заболеваний", - говорит семейный врач Татьяна Захарова, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Сохранение здоровья глаз на протяжении всей нашей жизни жизненно важно, когда речь идет о предотвращении потери зрения, насколько это возможно, с возрастом. Тем не менее, многие заболевания глаз неизбежны. И исследования показали, что это может повлиять на продолжительность жизни.Однако команда отметила, что эти состояния глаз могут отражать другие основные проблемы со здоровьем.Исследователи изучили группу из 4757 человек в возрасте от 55 до 81 года, принявших участие в исследовании возрастных заболеваний глаз (AREDS). В последующие шесть с половиной лет 534 участника умерли. Таким образом, у людей с ВМД риск смерти во время исследования был на 41% выше, чем у других, у которых практически не было симптомов непрозрачных отложений под сетчаткой.Те, у кого были более тяжелые случаи ВМД, были связаны со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.А участники с нарушением зрения на один глаз и те, кто перенес операцию по удалению катаракты, имели повышенный риск смерти — 36 и 55 процентов, именно в таком порядке.Прогрессирующая ВМД была связана со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее МедикФорум писал о том, как снизить риск тромбоза.

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