Как заснуть менее чем за 5 минут: врач делится эффективными советами по сну

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Как заснуть менее чем за 5 минут: врач делится эффективными советами по сну


Техника может вызвать временное падение артериального давления и снизить частоту сердечных сокращений.


Стресс – враг сна. Все, что вы делаете, чтобы уменьшить стресс, может помочь улучшить ваш сон. Врач рассказал о  «довольно простой» технике дыхания, позволяющую мгновенно расслабиться. В последние годы популярность метода, названного методом 4-7-8, резко возросла.

Техника дыхания позволяет мгновенно заменить поверхностное дыхание, связанное со стрессом, на гораздо более глубокое и продолжительное дыхание.

«Дыхание играет роль в нашей вегетативной нервной системе, которая регулирует частоту сердечных сокращений, мышечное напряжение, мотивацию и другие аспекты расслабления или возбуждения. В то время как быстрое, поверхностное дыхание может вызвать чувство беспокойства, глубокое, медленное дыхание может успокаивать», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Как сделать это?


Поместите кончик языка на гребень за верхними зубами. Полностью выдохните, используя рот, издавая свистящий звук.


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"Сделав это, закройте рот и медленно вдохните через нос, считая до четырех. Затем задержите дыхание на семь секунд. Далее медленно выдохните через рот в течение восьми секунд, издавая тот же свистящий звук, что и раньше. Вы можете сморщить губы, чтобы сделать это".


Но когда вы выполняете этот метод, убедитесь, что вы сидите прямо. Вы должны прижимать язык к гребню за верхними зубами на протяжении всего упражнения.


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