Потеря слуха удваивает риск развития деменции - невролог Алехина

"Новое исследование сообщает, что эта проблема может быть ранним симптомом слабоумия, а также фактором риска, удваивающим вероятность заболевания мозга. Пожилые люди должны прислушиваться к изменениям в своем слухе, поскольку трудности в этом отделе могут быть связаны с развитием слабоумия", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Проблемы со слухом могут быть не просто симптомом, а фактором риска деменции, который может помочь предупредить людей о начале до того, как начнутся другие проблемы".

Связь между деменцией и проблемами со слухом была установлена во многих исследованиях. Одним из самых ранних признаков начала деменции может быть «проблема вечеринки с коктейлем». Более того, это исследование объясняет, что это явление является не только признаком, но и фактором риска.Между бормотанием различных разговоров, проносящихся по комнате, и громкой музыкой, выходящей из динамиков, коктейльные вечеринки не всегда предлагают лучшие условия для разговора.Это явление возникает, когда звуки из разных источников смешиваются в воздухе, прежде чем достичь вашего уха, что требует от вашего мозга идентифицировать отдельные источники из этой мешанины.Наблюдая за более чем 80 000 взрослых старше 60 лет, ученые заметили, что у тех, у кого были проблемы со слухом в шумной обстановке, был больший риск слабоумия.Ранее МедикФорум писал о том, как снизить риск тромбоза.

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