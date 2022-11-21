Потеря слуха удваивает риск развития деменции - невролог Алехина

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Потеря слуха удваивает риск развития деменции - невролог Алехина


Шумное окружение часто используется для описания ухудшения вашего восприятия речи в шумной обстановке — более известного как «проблема вечеринки с коктейлем».


Связь между деменцией и проблемами со слухом была установлена во многих исследованиях. Одним из самых ранних признаков начала деменции может быть «проблема вечеринки с коктейлем». Более того, это исследование объясняет, что это явление является не только признаком, но и фактором риска.

Между бормотанием различных разговоров, проносящихся по комнате, и громкой музыкой, выходящей из динамиков, коктейльные вечеринки не всегда предлагают лучшие условия для разговора.


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Это явление возникает, когда звуки из разных источников смешиваются в воздухе, прежде чем достичь вашего уха, что требует от вашего мозга идентифицировать отдельные источники из этой мешанины.

"Новое исследование сообщает, что эта проблема может быть ранним симптомом слабоумия, а также фактором риска, удваивающим вероятность заболевания мозга. Пожилые люди должны прислушиваться к изменениям в своем слухе, поскольку трудности в этом отделе могут быть связаны с развитием слабоумия", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.


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Наблюдая за более чем 80 000 взрослых старше 60 лет, ученые заметили, что у тех, у кого были проблемы со слухом в шумной обстановке, был больший риск слабоумия.

"Проблемы со слухом могут быть не просто симптомом, а фактором риска деменции, который может помочь предупредить людей о начале до того, как начнутся другие проблемы".


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