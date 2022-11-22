6 признаков онкологии, которые должны «настораживать»

"Усталость, связанная с раком, является чрезвычайно распространенным побочным эффектом болезни. От 80 до 100 процентов людей, больных раком, сообщают об усталости", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Усталость, связанная с раком (иногда называемая просто «усталостью от рака»), является одним из наиболее распространенных побочных эффектов рака и его лечения. Многие хронически больные чувствуют усталость. Но усталость, связанная с раком, выходит за рамки обычной усталости. Люди, испытывающие усталость от рака, часто описывают ее как парализующую».

Усталые глаза

Жесткие плечи

Неспособность сосредоточиться

Скука или отсутствие мотивации

Повышенная раздражительность

Нервозность, беспокойство или нетерпение

Рак может проявляться множеством способов, но о некоторых признаках сообщается почти во всех случаях. Большинство пациентов могут ожидать некоторой степениОднако проблема с этими признаками заключается в том, что они неспецифичны, то есть их легко спутать с другими заболеваниями.Говорят, что усталость, описанная этими пациентами, сильно отличается от усталости, которую они испытывали до того, как им поставили диагноз рака. Пациенты часто описывают чувство «вымотанности» или чувство такой слабости, что им трудно пользоваться ванной или пультом от телевизора.Для многих усталость является наиболее «тревожным» симптомом болезни, так как она может быть более изнурительной, чем боль, тошнота, рвота или депрессия. Термин «усталость» используется взаимозаменяемо с термином «усталость», но между ними есть важные различия.Онколог советует всем, кто испытывает необычную усталость, вести учет уровня своей энергии в течение дня. Это может помочь вам определить, какие факторы способствуют этому, и выделить время дня, когда вы больше всего устали или у вас больше всего энергии.Ранее МедикФорум писал о продуктах, вредных для печени.

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