6 признаков онкологии, которые должны «настораживать»
Связанную с раком усталость можно легко принять за повседневную вялость.
Рак может проявляться множеством способов, но о некоторых признаках сообщается почти во всех случаях. Большинство пациентов могут ожидать некоторой степени потери веса, боли и усталости. Однако проблема с этими признаками заключается в том, что они неспецифичны, то есть их легко спутать с другими заболеваниями.
"Усталость, связанная с раком, является чрезвычайно распространенным побочным эффектом болезни. От 80 до 100 процентов людей, больных раком, сообщают об усталости", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Говорят, что усталость, описанная этими пациентами, сильно отличается от усталости, которую они испытывали до того, как им поставили диагноз рака. Пациенты часто описывают чувство «вымотанности» или чувство такой слабости, что им трудно пользоваться ванной или пультом от телевизора.
Для многих усталость является наиболее «тревожным» симптомом болезни, так как она может быть более изнурительной, чем боль, тошнота, рвота или депрессия. Термин «усталость» используется взаимозаменяемо с термином «усталость», но между ними есть важные различия.
«Усталость, связанная с раком (иногда называемая просто «усталостью от рака»), является одним из наиболее распространенных побочных эффектов рака и его лечения. Многие хронически больные чувствуют усталость. Но усталость, связанная с раком, выходит за рамки обычной усталости. Люди, испытывающие усталость от рака, часто описывают ее как парализующую».
Важно «быть настороже в отношении признаков надвигающейся усталости от рака», которые включают в себя:
- Усталые глаза
- Жесткие плечи
- Неспособность сосредоточиться
- Скука или отсутствие мотивации
- Повышенная раздражительность
- Нервозность, беспокойство или нетерпение
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