Невролог Алехина: чтение является «ключом» к долгой жизни, но важно, сколько и что вы читаете

"Чтение не только помогает вам сохранять умственную форму с возрастом, но и может стать ключом к более долгой жизни. Исследование показало, что те, кто читает 3,5 часа и более в неделю, живут на 23 месяца дольше, чем те, кто не читает. Это означает, что всего 30 минут, проведенных с носом в книге ежедневно, могут увеличить вашу жизнь почти на два года", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Этот эффект, вероятно, связан с тем, что книги больше задействуют разум читателя, обеспечивая большую когнитивную пользу и, следовательно, увеличивая продолжительность жизни».

Вы можете испытать бесчисленные реальности на страницах книг. Хотя истории могут заставить вас почувствовать, что вы прожили сотню разных жизней, они также могут увеличить вашу собственную продолжительность жизни.Погружение в хорошую книгу предлагает больше, чем хороший рассказ и тему для разговора. Популярное хобби не только полезно для мозга, но и способствует долголетию.Исследовательская группа пришла к такому выводу, изучив модели чтения 3635 человек в возрасте 50 лет и старше. Авторы обнаружили, чтоХотя участники не указали жанр книг, которые они читали, исследование показало, что вполне вероятно, что большинство опрошенных людей читали художественную литературу.Эта польза, наблюдаемая при чтении книг, на самом деле не наблюдалась в той же степени при других видах сидячей деятельности.Ранее МедикФорум писал о продуктах, богатых магнием.

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