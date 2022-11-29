Трихолог Спиридонов: выпадение волос — тонкий признак дефицита витамина D

"Выпадение волос является одним из предупредительных признаков дефицита витамина D. Витамин D метаболизируется в вашей коже кератиноцитами, которые описывают клетки кожи. Когда организму не хватает витамина D, кератиноциты в волосяных фолликулах не могут регулировать рост и выпадение волос", - говорит врач-трихолог Олег Спиридонов специально для МедикФорум.

"Анализы крови подтвердили, что низкий уровень витамина D3 был связан с выпадением волос у испытуемых".

Усталость

Боль в костях

Мышечная слабость

Мышечные боли

Мышечные спазмы

Изменения настроения

Депрессия

Короткие дни, наполненные дождем и плохим освещением, могут не только негативно сказаться на вашем психическом здоровье, но и на поставках витамина D. В холодные месяцы многие британцы изо всех сил пытаются получить необходимое количество солнечного витамина. Лишение этого важного питательного вещества может спровоцировать дефицит витамина D, что повлечет за собой потерю волосяного покрова.Хотя нехватка этого важного питательного вещества может возникнуть в этих областях, ваши волосы также могут стать мишенью.Вам не нужно верить только на слово врачу, так как исследования также связывают дефицит с этим раздражающим симптомом.Изучая 45 женщин, у которых выпадали волосы, исследование оценивало такое же количество здоровых женщин, совпадающих по возрасту, количеству часов, проведенных под солнечным светом в день, и индексу массы тела.Хорошая новость заключается в том, что выпадение волос, вызванное дефицитом витамина D, обычно обратимо.Ранее МедикФорум писал о факторах риска инсульта.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.