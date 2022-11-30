Врач Андреева: стресс на работе быстро приводит к болезням сердца

"Недостаток сна увеличивает стресс. Было показано, что повышенный уровень стресса оказывает неблагоприятное воздействие на ваше кровяное давление. Стресс на работе напрямую связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Заставляя свое тело выполнять повседневные дела без достаточного количества сна, вы в конце концов повредите его. Рекомендуется спать не менее шести-восьми часов в сутки, поэтому убедитесь, что вы спите регулярно, и ваше сердце будет вам за это благодарно", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Работа — это то, чем мы все должны заниматься, и в некоторые дни или недели это лучше, чем в другие. Однако слишком сильный стресс, независимо от того, вызван ли он работой или нет, может увеличить риск сердечных заболеваний.Высыпаться — это одно, но когда мы бодрствуем, наш разум спешит: мы слишком много думаем, мы постоянно заняты, и нам не хватает времени, чтобы уменьшить стресс в нашей повседневной жизни.Вторичные признаки высокой реактивности ЧСС, а также высокого АД могут быть в значительной степени связаны с низким тонусом блуждающего нерва. Однако остается главный вопрос о причинно-следственной связи между рабочим стрессом и тонусом блуждающего нерва. Возможно, что хронический стресс напрямую снижает тонус блуждающего нерва посредством неизвестного нейрофизиологического механизма.Медитация, рисование, игра на музыкальном инструменте, прогулки на свежем воздухе — что бы это ни было, занятие любимым делом может помочь снять стресс.Ранее МедикФорум писал об опасности бекона для сердца.

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