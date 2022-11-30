Женщина госпитализирована после необычных ощущений в левой ноге - у нее был инсульт

"Хотя и редко, в некоторых сообщениях начало боли в нижних конечностях описывается как нетипичное проявление состояния", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Инсульт теменной доли вызывает визуальные симптомы, сенсорные симптомы, аномалии самовосприятия и проблемы с пространственными навыками».

«82-летняя женщина поступила в больницу в связи с внезапно возникшей сильной болью в левой нижней конечности. У нее в анамнезе были сахарный диабет, гипертония, дислипидемия, гипотиреоз, правосторонняя спленэктомия, дилатационная кардиомиопатия и легкие когнитивные нарушения. Острая боль, оцениваемая по числовой оценочной шкале как 10/10 и локализующаяся в своде левой стопы», - добавляет Алехина.

Инсульт с медицинской точки зрения понимается как острое событие, о котором практически не предупреждают. Состояние характеризуется внезапным появлением слабости в руке, кисти или ноге или слабостью на одной стороне тела.Инсульт в теменной доле возникает, когда кровеносный сосуд в этой области мозга закупоривается тромбом или происходит разрыв кровеносного сосуда. Поскольку кислород подпитывает активность клеток, мозг теряет способность функционировать, вызывая каскад симптомов.В отчете говорится, что внезапное начало неврологического дефицита является наиболее распространенной формой проявления ишемического инсульта.Однако иногда это может проявляться положительными симптомами или признаками, такими как дрожание конечностей. В большинстве случаев появление боли начинается только через переменный период времени, обычно затрагивая от 8 до 10 процентов пациентов.Боль следует рассматривать как нетипичный симптом инсульта, который может привести к путанице и связанному с ним диагнозу и началу репрессивной терапии у этих пациентов. Многие пациенты обнаруживают, что в результате их пальцы ног начинают скручиваться, что может вызвать осложнения при ходьбе.Ранее МедикФорум писал об опасности бекона для сердца.

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