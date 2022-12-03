Из-за дефицита витамина B12 62-летнему мужчине потребовалось госпитализация - симптомы

"Все началось с парестезий и «жжения» в руках. Типичная для дефицита витамина B12 парестезия, также известная как покалывание, описывает ощущение покалывания, покалывания или онемения на коже. Боль и ощущения в руках продолжали усиливаться, пока он не начал ронять предметы. Он решил начать принимать ибупрофен, но новые симптомы продолжали появляться. Следующий кластер признаков состоял из снижения аппетита и непреднамеренной потери веса более чем на 6,5 кг, - говорит врач-невролог Александра Адехина, комментируя клинический случай специально для МедикФорум.

"Недостаток необходимого витамина может вызвать изменения в том, как вы ходите и передвигаетесь. В конце концов, эти симптомы привели 62-летнего мужчину в отделение неотложной помощи".

Витамин B12 играет важную роль в вашем организме, от помощи психологическим функциям до поддержки нервной системы, что делает его неотъемлемой частью качества жизни. От когнитивных нарушений до проблем с ходьбой отсутствие этого важного витамина может сильно ударить по вашему телу. Отчет о клиническом случае не оставляет сомнений в важности этого витамина.Хотя дефицит витаминов может показаться не самым страшным заболеванием, случай с 62-летним мужчиной рисует страшную картину того, как быстро все может ухудшиться. Всего за два месяца у пациента появилось множество серьезных симптомов, которые привели его в больницу.Примерно за шесть недель до госпитализации его семья начала замечать желтый оттенок его глаз и кожи. Бледно-желтый оттенок вашей кожи является еще одним явным признаком дефицита.За две недели до госпитализации симптомы стали «крайними»: усталость, одышка, слабость и боль в животе охватили его тело. Неделю спустя его жена заметила еще один тревожный симптом дефицита витамина B12 — изменение походки и неустойчивость при стоянии.Серьезный дефицит витамина B12 может привести к глубокой депрессии, паранойе и бреду, потере памяти, недержанию мочи, потере вкуса и обоняния.Ранее МедикФорум писал о пользе розмарина.

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