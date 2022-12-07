5 незаметных признаков деменции, которые можно заметить за 9 лет до ее начала

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5 незаметных признаков деменции, которые можно заметить за 9 лет до ее начала


Люди, у которых развивается деменция, с большей вероятностью проявят некоторые нарушения в пяти ключевых областях.


В недавнем исследовании ученые обнаружили несколько признаков деменции, которые могут проявиться за девять лет до того, как признаки станут «достаточно очевидными» для постановки диагноза. Исследователи отметили, что люди, у которых развилась болезнь Альцгеймера, демонстрировали «незаметные» проблемы с мышлением, в том числе замедление времени реакции.

Это открывает возможность вмешаться в состояние в более раннее время, предположили авторы исследования.


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В настоящее время нет способа остановить заболевание после того, как оно было диагностировано.

«Пациенты демонстрировали некоторые когнитивные нарушения за несколько лет до того, как их симптомы стали достаточно очевидными, чтобы побудить к постановке диагноза. Нарушения часто были незаметными, но затрагивали ряд аспектов познания», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

5 знаков


Выяснилось, что люди, у которых развилась болезнь Альцгеймера, хуже, чем здоровые люди, справлялись с решением задач, временем реакции, запоминанием списков чисел, проспективной памятью (способностью помнить о том, что нужно сделать позже) и подбором пар. Эти люди также с большей вероятностью падали в течение года после постановки диагноза болезни Альцгеймера.

У людей с болезнью Альцгеймера обычно возникают проблемы с речью. Они могут повторяться, и им трудно следить за разговором. У них также могут быть трудности с концентрацией внимания, планированием или организацией, и они могут испытывать трудности при выполнении последовательности задач.


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