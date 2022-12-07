5 незаметных признаков деменции, которые можно заметить за 9 лет до ее начала

«Пациенты демонстрировали некоторые когнитивные нарушения за несколько лет до того, как их симптомы стали достаточно очевидными, чтобы побудить к постановке диагноза. Нарушения часто были незаметными, но затрагивали ряд аспектов познания», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

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В недавнем исследовании ученые обнаружили несколько признаков деменции, которые могут проявиться за девять лет до того, как признаки станут «достаточно очевидными» для постановки диагноза. Исследователи отметили, что люди, у которых развилась болезнь Альцгеймера, демонстрировали «незаметные» проблемы с мышлением, в том числе замедление времени реакции.Это открывает возможность вмешаться в состояние в более раннее время, предположили авторы исследования.В настоящее время нет способа остановить заболевание после того, как оно было диагностировано.Выяснилось, что люди, у которых развилась болезнь Альцгеймера, хуже, чем здоровые люди,Эти люди также с большей вероятностью падали в течение года после постановки диагноза болезни Альцгеймера.У людей с болезнью Альцгеймера обычно возникают проблемы с речью. Они могут повторяться, и им трудно следить за разговором. У них также могут быть трудности с концентрацией внимания, планированием или организацией, и они могут испытывать трудности при выполнении последовательности задач.Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.

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