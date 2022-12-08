Внезапные ночные пробуждения могут говорить о проблемах с печенью

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бессонница

Нарушения сна в некоторых случаях бывают связаны с жировой болезнью печени.

Согласно данным, которые опубликовал Journal of Thoracic Disease, большинство пациентов с хронически нездоровой печенью (до 80 процентов) сталкиваются с нарушениями сна. В частности, они жалуются на бессонницу, некачественный сон, дневную сонливость, синдром беспокойных ног. Британский врач Брайан Лун заявил в интервью, что об имеющихся проблемах с печенью могут говорить внезапные пробуждения в определенный период ночи.

Тем, кто знаком с таким явлением, как пробуждение среди ночи, доктор Лун порекомендовал фиксировать, в какое именно время это происходит. Если сон прерывается в первой половине ночи, то возможно, что печень страдает от избытка жира.

Печень может подавать сигналы о своей "перегрузке", но не все их замечают


«Проблемы с печенью – частая причина пробуждения между 1 и 4 часами ночи. Это может быть связано с воспалением печени или жировой болезнью, также известной как неалкогольная жировая болезнь печени», - проинформировал врач.

Специалист объяснил, что на промежутке от 1 до 3 часов ночи печень осуществляет наиболее активную работу по очищению крови от токсинов. Будучи перенасыщенной жиром, орган не справляется с этой функцией в должной мере, и уровень нежелательный компонентов в крови растет. Когда мозг получает тревожный сигнал об этом, возникает внезапное пробуждение.

О чем могут говорить частые пробуждения среди ночи?


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